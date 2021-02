Entre las redes sociales de extrema derecha Gab y Parler, se declara una guerra

Parler cerró a principios de enero, poco después del levantamiento del Capitolio. Christophe Gatto / AP

El anuncio se produjo la noche del 15 de febrero. Después de más de un mes me conecté a la red social Para conservantes La conversación esta de vuelta Incluso si su aplicación aún no está disponible en las tiendas de Apple y Google.

Es cierto que el acceso al sitio sigue siendo difícil, pero incluso en este caso, esto es una mejora ya que cerró a principios de enero, poco después de que el Levantamiento del Capitolio se instalara parcialmente en la red social alternativa. Parler luego reclamó 15 millones de usuarios, un número que ha aumentado considerablemente desde la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de Estados Unidos y las medidas tomadas por Twitter y Facebook, en particular la suspensión de las cuentas de Donald Trump. Y muy por encima de las cifras de su principal competidor, Gap, que también ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos meses.

Por otro lado, Google y Apple eliminaron la aplicación de su tienda de aplicaciones. Antes de que Amazon cerrara el sitio por completo Corta el acceso a sus servidores el 11 de enero. Todos criticaron a Parler por su falta de moderación en las publicaciones.

Después de preguntarme por algún tiempo Si la red social logra volver algún día – “Todos nos han defraudado, incluso nuestros abogados”.Y el Arrepentimiento – John Matzi, director ejecutivo de Parler, Él había prometido un regreso rápido. Sin embargo, Parler solo mostró una página estática durante varias semanas. Mientras los equipos trabajaban para volver a encarrilar el sitio, las cosas cambiaron drásticamente entre bastidores. John Matzy fue despedido Por la principal contribuyente, la multimillonaria Rebecca Mercer, y reemplazada por Mark Mikler, una figura de la derecha estadounidense que era particularmente de ascendencia Tea Party Patriots, un movimiento que resultó del Tea Party.

Hablamos de tener que prescindir de Amazon y sus servidores

Además, el nuevo CEO, No es ajeno a la familia Mercer.. Este último ha financiado varios proyectos de extrema derecha. No hay noticias Breitbart. Así, el Sr. Mekler es el presidente de la Conferencia de Estados, un proyecto lanzado con el apoyo de la Fundación Robert Mercer, el padre de Rebecca. La Conferencia de Estados se acostumbró a las batallas económicas y estuvo a la vanguardia del movimiento contra el encarcelamiento en los Estados Unidos. Han revelado El Correo de Washington En abril de 2020.

Obligado a prescindir de Amazon y sus servidores, Parler finalmente decidió confiar en SkySilk, Una empresa estadounidense, quiso defender su elección de albergar la red social alternativa y dijo estar convencida de que Parler había tomado las medidas necesarias en términos de moderación. “Seamos claros, SkySilk no aboga por el odio, pero apoya el derecho a la opinión privada y rechaza el papel de juez, jurado y verdugo. SkySilk no está promocionando el mensaje, pero es el derecho del remitente publicarlo. defender los esfuerzos de Parler para convertirse en un lugar público no partidista, donde creemos que esta es la única solución adecuada “.

