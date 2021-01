Enojado, muchos usuarios abandonan el sitio para el concurso

WhatsApp ha provocado significativamente a sus usuarios al manipular los términos de uso y los datos personales. Muchos usuarios abandonan WhatsApp para aceptar servicios de la competencia como Signal o Telegram. El primero sugiere que la afluencia de solicitudes de registro ha sido difícil de gestionar en los últimos días.

Esta no es la primera vez que Facebook o uno de sus servicios ha enfurecido a los usuarios, especialmente en la gestión de sus datos personales. La corrupción (¿amargamente?) Nos recuerda Cambridge Analytica Esto tuvo un gran impacto en la red social. Pero no nos hemos olvidado de los casos inferiores y superiores.

Una recopilación de información importante elaborada por el sitio web De las redes sociales, reveladas El periodico de Wall Street Hace un año. Riqueza de Información recopilada por Facebook Messenger, Publicado por la prensa Forbes Hace unos días. O Violaciones de seguridad repetidas, Messenger, Instagram o WhatsApp se encuentran en la empresa de Mark Zuckerberg.

Precisamente este último fue noticia esta semana. De hecho, Facebook ha cambiado significativamente Privacidad y condiciones de uso de WhatsApp. La aplicación amenazó a sus usuarios Cerrar su cuenta si no cumple con estas condiciones. Esto sucedió afortunadamente rápidamente Facebook se ha negadoGDPR protege la información personal de los usuarios, especialmente en Europa.

Quemados, los usuarios de WhatsApp huyen

Horas antes, publicamos en nuestras columnas el informe del responsable de asuntos de privacidad en WhatsApp. Lo confirmó Los europeos no están obligados a compartir en Facebook Gracias al PIB. Sin embargo, parece que se han producido daños. Muchos síntomas a Gran visita de usuarios de WhatsApp Especialmente hacia servicios competitivos Señal Y Telégrafo.

La noticia publicada por Signal Groups en Twitter el 7 de enero de 2021 confirma que hubo una fuerte congestión este fin de semana. Se han realizado varias solicitudes de registro En unas pocas horas, hay un retraso significativo en la entrega de códigos de verificación para la verificación de la cuenta. Desde entonces, las solicitudes de códigos de verificación se han implementado normalmente.

Los códigos de verificación están actualmente retrasados ​​entre varios proveedores porque muchas personas nuevas están tratando de unirse a la señal (no podemos registrar nuestra emoción). Estamos trabajando con los transportistas para resolver esto rápidamente. Cuelga ahí. – Señal (señal de encendido) 7 de enero de 2021

Sin embargo, elegir la señal como alternativa a WhatsApp no ​​es casual. Puede que no crea la misma desgracia de los grandes nombres de la mensajería instantánea, pero ha experimentado una experiencia Los medios de Elon Musk son inspiradores, Se convirtió recientemente en el hombre más rico del mundo, Y Edward Snowden, Se convirtió en un ex agente de la CIA denunciante.