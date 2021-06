Enfermedad de Lyme | El peligro se extiende por toda la provincia

Aunque el número de enfermedades de Lyme diagnosticadas en Quebec ha sido bajo durante el año pasado, el riesgo de reducir la propagación de esta enfermedad por garrapatas incluidas en la lista negra sigue aumentando en la provincia. Otra carrera de pollas está despertando interés este año.

La lista de municipios en riesgo de contraer la enfermedad de Lyme ha aumentado en una treintena de nombres este año, de los cuales 13 se consideran importantes, según un documento publicado por la Agencia Nacional de Salud Pública de Quebec (INSPQ) en junio. También creció la lista de áreas donde el tratamiento con antibióticos se puede administrar rápidamente después de una picadura de garrapata.

Este último pronóstico de exposición (PPE) se ofrecerá por primera vez en una parte de la isla de Montreal (territorios CLSC Pierfonds y Lock-St. Louis) y Lanadier (CLSC Les Moulins). El Ministerio de Salud ha ampliado el EPP a territorios adicionales en Outoise (CLSC Les-Collins-de-L’Odoise) y Estre (CLSC a Wall Saint-Fran ச ois)

“Al comienzo del verano, y entre las fechas límite, el Departamento de Salud Pública de Estri nos recuerda a los entusiastas de las actividades al aire libre y a los trabajadores que trabajan al aire libre.

De los 250 casos de enfermedad de Lyme contraídos en Quebec el año pasado, el 63% (157) se compraron en Estri.

Para 2020, se habían registrado 274 diagnósticos de enfermedad de Lyme en la provincia, incluidos 20 casos fuera de Quebec o en un lugar desconocido. Esto es mucho más bajo que el año anterior (500 casos en 2019), pero varios factores, algunos puramente administrativos, pueden haber afectado las cifras a la baja.

Se han extraído datos para 2020, y no todos los casos de ese año se han registrado aún en los archivos del gobierno, especialmente porque los departamentos de salud pública se han visto afectados por la epidemia, dijo el INSPQ. La telemedicina y la reducción de la consulta médica también pueden haber reducido el número de diagnósticos, dice la compañía. Además, solo se contrataron 10 casos fuera de Quebec, con 119 en 2019, con fronteras abiertas.

Erupción de Dick

El sitio de seguimiento de eTick, donde los canadienses pueden enviar fotos de garrapatas para identificar especies, se ha visto abrumado por las contribuciones de este año. La organización, que se formó en Bishop University, ya recibió 10.500 el 26 de junio, más del doble que en la misma fecha del año pasado (4.500).

Sin embargo, esto no se debe a la marca negra (Ixots scapularis), Está involucrado en la propagación de la enfermedad de Lyme, pero el perro estadounidense DickDermacenter variabilis).

Capturas de pantalla de ETICK.CA Dick de perro americano (Dermacenter variabilis)

“Está en todo el Este y Norteamérica, hay una verdadera erupción”, dice Jade Savage, profesor de entomología de Bishop e investigador principal a cargo de eTick.

El perro estadounidense Dick Rocky Mountain puede transmitir enfermedades como la fiebre puntual y la tularemia, pero es menos común en Canadá que en la frontera sur.Me Salvaje.

La polla de un perro americano a menudo muerde a los humanos, pero en general yo diría que es mucho menos de qué preocuparse que la picadura de una garrapata negra. READ Cómo encontrar la dosis de última hora de la vacuna cerca de usted Jade Savage, profesora de entomología de Bishop e investigadora principal a cargo de eTick

La polla de marca negra todavía parece ser la mayoría en Quebec, y desde principios de este año ha recibido tres veces más fotos de esta raza que la polla de perro estadounidense.

Capturas de pantalla de ETICK.CA Dick Pierna Negra (Ixots scapularis), Está involucrado en la enfermedad de Lyme

Sin embargo, estas fotos de carnívoros chantajeados no fueron más altas que en 2020, y finalmente se consideraron una especie de baja especie. Pero a diferencia de la garrapata del perro estadounidense, que no se verá durante algunas semanas, la garrapata vestida de negro disfrutará de su segundo pico de actividad en el otoño, dijo.Me Salvaje.

En lo que va de 2021, 42 pacientes han sido diagnosticados con la enfermedad de Lyme, según el Departamento de Salud, que no especificó dónde se reunieron.

