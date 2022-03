Encuentre los primeros signos de advertencia de la enfermedad.

La enfermedad de Alzheimer se puede tratar de manera oportuna teniendo en cuenta las señales de advertencia, dice la revista People Act.

En 1906, Alois descubrió la enfermedad de Alzheimer. Esta enfermedad degenerativa provoca la pérdida progresiva de neuronas en una persona infectada. Esto puede tener consecuencias graves.

Los síntomas bien conocidos y recurrentes de la enfermedad de Alzheimer a menudo incluyen olvidos, olvidos y reconocimiento limitado. Gente Personas a tu alrededor, incluso familiares cercanos. También pueden tener dificultades con la orientación, la escritura y el habla. Pierde completa autonomía.

Alzheimer: cerca de un millón de franceses están afectados

La enfermedad de Alzheimer afecta principalmente a los ancianos. Sin embargo, debe saber que esta no es una enfermedad que va de la mano con el envejecimiento. Si es normal que nuestros mayores se depriman un poco, no es nada comparado con los síntomas de esta enfermedad.

Con «My Prime Adopt» mis padres pueden quedarse en su casa, lo cual es una buena noticia porque pasar a los 80 años cuando tienes Alzheimer es un riesgo adicional de verdadero dolor de cabeza y pérdida de autonomía. # Contigo jugador de #5 años pic.twitter.com/hEsGf12aTg – Anne-Lore Bourout-Oval (@ALBourout_Oval) 23 de marzo de 2022

En Francia, Se estima que más de 900.000 personas están afectadas por esta enfermedad. En términos de grupos de edad, el 3% de las personas mayores de 65 años se ven afectados y el 20% de las personas mayores de 80 años se ven afectados. Sin embargo, es posible desarrollar esta enfermedad a una edad temprana, sin embargo, es Muy raro.

La enfermedad de Alzheimer no es hereditaria, por lo que cabe señalar que puede afectar a cualquier persona. Sin embargo, el hecho de que su familiar sea el propietario no significa que usted sea el propietario. Desafortunadamente, actualmente no existe una cura para la enfermedad, pero es posible combatirla, lo veremos a continuación.

Los primeros síntomas de la enfermedad.

La enfermedad de Alzheimer, como acabamos de ver, tiene muchos síntomas. No aparecen todos a la vez. Algunos, como la pérdida de memoria o la amnesia, aparecen gradualmente a medida que avanza la enfermedad.

Este hombre tiene la enfermedad de Alzheimer y su memoria se desvanece en unos minutos. Todos los días, sin embargo, lo empuja a sentarse frente a su casa. De hecho, todos los días, un autobús se detiene cerca de su casa y los niños de la escuela vienen a saludarlo. ⁇pic.twitter.com/dkeT5jxY8A – Medios positivos (@LMPositif) 16 de marzo de 2022

Sin embargo, algunos síntomas pueden aparecer en las primeras etapas de la enfermedad. Estos incluyen la ansiedad y la apatía. Estas personas son incapaces de compartir sus sentimientos, se vuelven ansiosas y gradualmente se alejan de sí mismas.

Durante mucho tiempo, se pensó que la ansiedad y la apatía eran las causas de la enfermedad de Alzheimer temprana. Estudios recientes, sin embargo, sugieren que estos síntomas pueden aparecer en paralelo. En algunos casos son incluso puede ser pioneros.

La depresión y la ansiedad son dos factores Entrenar Pérdida importante de neuronas. En Los ancianosAsí que esto puede ser un estímulo importante.

El equipo de la revista People Act te aconseja que consultes con tus adultos y trates de detectar cualquier cambio en su comportamiento. ¡No dude en buscar consejo y consultar a un especialista, porque es mejor diagnosticar la enfermedad a tiempo!

Luchar contra la enfermedad de Alzheimer: ¡es posible!

Como dijo anteriormente el equipo editorial de la revista People Act, no existe una cura para la enfermedad de Alzheimer. Actualmente no existe un tratamiento efectivo. Por otro lado, ¡es muy posible combatir la enfermedad y retrasar sus efectos!

Sabemos que la enfermedad de Alzheimer es causada por factores externos. Soledad, inactividad física, depresión y pobreza Comida Cuatro factores más importantes en el desarrollo de la enfermedad en los ancianos. Para evitar cualquier problema, es deseable tener una persona mayor activa.

Se recomienda actividad física varias veces a la semana, así como actividades manuales. Estimula las capacidades físicas y motrices, por lo tanto, las neuronas. Mantenerse en contacto con familiares o amigos también es muy importante. Salud maná Evita el estrés y la soledad, que tiene un efecto negativo. Cerebro.

Por último, la alimentación es la clave para una buena salud física y mental frente a la enfermedad de Alzheimer. Coma una dieta lo más equilibrada posible. El azúcar debe mantenerse al mínimo. Por otro lado, el Vegetales Se puede tomar a voluntad. Se recomienda dar preferencia a los pescados y carnes magras.

Además de combatir el alzhéimer, una dieta equilibrada puede reducir el riesgo de alzhéimer Riesgo de colesterol Y enfermedades del corazón. No esperes a que sea demasiado tarde y empieza a personalizarlo tú mismo Moda ¡Estar en la mejor posición para relajar el estilo de vida y tus hábitos!