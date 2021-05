En Ucrania, una oligarquía cercana a Vladimir Putin es sospechosa de “alta traición”

El parlamentario ucraniano Viktor Medvetsuk abandonó el tribunal en Kiev el 13 de mayo de 2021. SERGEI SUPINSKY / AFP

Hasta ahora, se refería a ellos solo por las misteriosas letras “M” y “K”. La Fiscal General de Ucrania, Irina Veniktova, anunció el martes 11 de mayo que los dos representantes prorrusos en Ucrania, Victor Medvetsuk y Taras Kosak, eran dos influyentes. «Sospechosos Crimen d “Alta traición”, A raíz de las tensiones con Moscú, tras la escalada del ejército ruso en la frontera con Ucrania en abril. Ambos son sospechosos “Intento de saquear los recursos naturales en Crimea”, Incorporada por Rusia en 2014.

Victor Medvedev, de 66 años, es uno de los hombres más poderosos del país. La oligarquía, líder de los ricos, valorada en 620 millones de dólares (12 512 millones), es la cabeza de For Life, la plataforma prorrusa del partido de oposición más grande del parlamento. También es un amigo cercano de su hija, Vladimir Putin. Considerado el representante no oficial del presidente ruso en Ucrania, sigue culpando a Kiev “Nada hecho” Pide el fin de la guerra con los separatistas prorrusos en Donbass, su apoyo encubierto de Moscú y, como Rusia, la federalización del país.

El Servicio de Seguridad de Ucrania (SPU) dijo que había “Fuerte evidencia de actividades ilegales y cooperación [des deux députés] Con el país de la agresión ” Sr. en Kiev. Las búsquedas se realizaron el miércoles en dos villas de lujo en Medvedev, un suburbio de lujo, y su oficina. Según el SBU, la oligarquía compartió información importante con el vicepresidente de Vladimir Putin, Dmitry Kozak. Ha sido acusado específicamente de vincular la ubicación de las tropas ucranianas en Donbass con la lucha contra los separatistas.

Propiedades congeladas, cadenas cerradas

“¡Esto es ridículo, ridículo! “, Se defendió, el jueves, Victor Medvetsuk, acudió al juicio “Marcos” Elementos de su expediente. El es una reprimenda “Represión política”. “No me esconderé, estoy dispuesto a defenderme porque no me siento culpable”., Añadió. Taras Kosak aún no ha respondido a las acusaciones el jueves por la noche. Según SBU, se encuentra actualmente en Rusia y no tiene planes de regresar.

Estas nuevas acusaciones apuntan a la voluntad de Kiev de luchar contra la influencia rusa en la ex república soviética. Forman parte de una campaña más amplia lanzada hace tres meses contra Víctor Medvedev, que ya ha sido objeto de sanciones estadounidenses desde 2014 por socavar la seguridad, la integridad regional y las instituciones democráticas de Ucrania. En febrero, Kiev congeló sus activos financieros y cerró los canales de televisión prorrusos que eran propiedad formal de Taras Kozak, pero que de hecho estaban controlados por la oligarquía. Las autoridades ordenaron la nacionalización de 1.433 kilómetros de oleoducto, uno de sus activos más valiosos, que alguna vez perteneció al estado.

