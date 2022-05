«En Ucrania, el número de mujeres armadas es muy bajo»

Una mujer entrena con voluntarios de defensa civil en Odessa, Ucrania, en marzo. Lawrence GAI / MYOP por «El mundo»

“Mujeres en la guerra. ¿Mito o realidad? , Bajo la dirección de Jean López, «de la Cure, n° 2, Verano 2022, Perrin, 212 p., 19.

Autor, entre otros. Barbarroja. 1941. Guerra completa (Con Lasha Otkhmezuri, Joint Passes, 2019) y Járkov 1942 (Perin / Ministerio de las Fuerzas Armadas, 2022), Jean Lopez es también Director Editorial de la revista bimensual. Guerras e Historia Y el autor de la nariz De guerra, en el que aparece el segundo número. Rodeada de una veintena de expertas, la periodista e historiadora asigna un archivo sobre las mujeres en la guerra y repasa la historia militar a través de relatos, entrevistas, archivos, portafolios o retratos.

¿Cuál es el lugar de la participación militar femenina en la historia?

El evento parece ser limitado. Sabiendo que la historia de las guerras fue escrita por humanos, ¿es esto un reflejo de una realidad o un reflejo de fuentes incompletas? Durante 1914-1918, una fuerte movilización masculina propició una importante presencia de mujeres en las fábricas y los servicios de salud, pero no lucharon. Durante 1939-1945, la demanda de militancia fue tan grande que, además de la Unión Soviética, que movilizó a un millón de mujeres, el sector femenino se amplió aún más para actividades de apoyo (logística, atención médica, administración). (Para 30 millones de hombres). El 10% o 100.000 de ellas son mujeres en llamas. Esta excepción se explica por la ideología comunista de la igualdad y las pérdidas masivas que amplifican la presencia de las mujeres.

Durante la descolonización, los factores ideológicos y demográficos empujaron a las mujeres hasta cierto punto en todos los niveles, excepto nuevamente en la guerra. La revolución argelina utiliza mujeres activistas en inteligencia y salud. Además, en las décadas de 1970 y 1980, las guerrillas presionaron por la igualdad de género. En este sentido, el ejemplo más interesante son los kurdos. Según Abdullah Okalan, líder del Partido de los Trabajadores de Kurdistán [PKK], La liberación nacional por la que él lucha no puede separarse de las mujeres, especialmente en los países islámicos. Él crea batallones femeninos, Con mando femenino. en Copenhague [Syrie]En 2014-2015, estos batallones se opusieron a los yihadistas. Constituyen del 25% al ​​30% de las fuerzas de combate.

¿Hay mujeres luchadoras? Guerra en Ucrania ?

Las imágenes de mujeres armadas son raras. Los que se muestran son de ascendencia ucraniana y, sobre todo, parecen reflejar la intención propagandística de Occidente. Me pregunto si los militantes kurdos no han impuesto un nuevo pasaje simbólico obligatorio a la representación de la guerra. Sin embargo, del lado ruso, como del lado ucraniano, me guío por algunas estadísticas que creo que siguen la misma curva de feminización de las operaciones de apoyo. Rusia y Ucrania no tienen suficiente personal calificado para llevar a cabo todas las tareas requeridas por las fuerzas modernas.

