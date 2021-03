En Twitch, ha estado en vivo durante casi 5 días.

Durante casi 5 días, Ludwig Akren no cortó su cámara ni una sola vez. Hasta que los usuarios se suscriban a su canal, el internauta aceptó el increíble desafío de mantenerse en línea.

Seguramente TracciónAbundan las posibilidades. Los usuarios de Internet pueden ver jugadores, programas de cocina, reacciones e incluso Portavoz del Gobierno, Pero el usuario de Internet nunca lo ha empujado antes. Durante casi 5 días, uno de los usuarios de la plataforma no desconectó su cámara. Mantenerse conectado hasta que los usuarios se suscriban a su canal es un desafío increíble. En resumen, agrega 10 segundos a cada nuevo subcontador. En el momento de escribir este artículo, el número muestra no menos de 65 horas. Así que esto es un largo camino. Ludwig, por otro lado, no explicó los motivos de tal aventura, aunque sospechábamos que podría costarle una gran suma. De hecho, en Twitches, a los suscriptores se les cobra una tarifa y luego una parte del dinero se dona al creador del contenido. Actualmente se han suscrito más de 1,8 millones de personas. Ayer, cuando llegó a su cama, su directo también fue muy popular en el escenario. Al parecer, los internautas están muy interesados ​​en sus actividades porque actualmente ven a más de 49.000 durmiendo.

Twitch vigila

Si el enfoque de Streamer no va en contra de las reglas del sitio, Twitch todavía está mirando. Preguntado en The Edge, un portavoz explica “Nuestra política no prohíbe dormir en vivo, pero esperamos que los transmisores tomen medidas de precaución para garantizar que sus vidas y chats sean monitoreados durante este período”.. Por ahora, no ha transmitido videos de su eliminación a la hora de acostarse. Si quieres seguir este desafío, es un poco loco Aqui pasa.