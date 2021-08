En Turquía y Grecia, las temperaturas más cálidas y los incendios nuevamente

Las temperaturas superiores a los 40 grados Celsius y los fuertes vientos alrededor de la cuenca mediterránea del sur de Europa, especialmente en Grecia y Turquía, provocaron la semana pasada cientos de incendios forestales. Mientras continuaba la evacuación de turistas y residentes el lunes 2 de agosto, la Unión Europea envió refuerzos a Turquía.

“La peor ola de calor desde 1987” en Grecia

Cerca de la ciudad de Badras, 31 de julio. STR / AFP

Grecia vive actualmente “La peor ola de calor desde 1987” Según su primer ministro Griagos Mitsodakis, continuará unos días más con temperaturas en torno a los 45 ° C al comienzo de la semana, y no debería bajar de al menos 26 ° C.

Con el calor disminuyendo, los bosques griegos disfrutan de la isla todos los veranos, pero para 2021 los bosques serán particularmente devastadores. El riesgo de incendio también se ha informado en un nivel. ” muy alto “ La mayor parte del país, especialmente la zona de Atenas, el Peloponeso, Creta y las islas del Egeo. Según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EPIS), Grecia ha visto un aumento de 13,511 hectáreas de smog desde principios de año.

Se han reportado dos grandes incendios en la parte noroeste de Beloponnese y en la turística isla de Rodas. El primer resultado fue la evacuación de pueblos costeros y el cierre de varios ejes, incluida la carretera que conecta Corinto con Patros, la tercera ciudad más grande del país, y el Puente Rio-Andrea, que conecta la península con Grecia.

En Rodas, se está controlando la situación, que, según funcionarios, dice que el incendio reportado el domingo ha amainado, bajo un importante refuerzo de personal y un medio para combatir el incendio. “Se ha logrado el primer objetivo, la protección de vidas humanas” Y “Daño a la red eléctrica reparado”, Dijo el gobernador del sur del Egeo, George Chadsikarmas. Como medida de precaución para los bomberos, el Valle de las Mariposas es una zona boscosa en el centro de esta isla del Dodecaneso que tradicionalmente atrae tanto a montañeros como a turistas.

El calor del país La Acrópolis de Atenas, habitualmente transitada por turistas, cerraba sus puertas por la tarde. Los turistas pueden ver las puertas cerradas en todos los sitios arqueológicos al aire libre en Grecia de martes a viernes por la tarde, según el Ministerio de Cultura.

Se evacuaron ciudades de Turquía y se quemaron casi 100.000 hectáreas

Un residente de la ciudad de Manavkat en el sur de Turquía, en los restos de su casa quemada. – / AFP

Los incendios en Turquía, en comparación con Grecia, son motivo de gran preocupación porque son más numerosos, menos generalizados y más fáciles de controlar. Durante seis días, el calor, que superó los 40 grados centígrados, provocó que más de mil personas fueran evacuadas como turistas y residentes debido al incendio, y al menos ocho personas murieron. Cerca de 95.000 hectáreas serán quemadas en el país para el 2021. Entre 2008 y 2020, el promedio anual fue de solo 13.000 hectáreas por año.

Según el ministro de Agricultura, Becker Bakhtemirli, se extinguieron 119 incendios en 32 provincias del país de miércoles a domingo. La Dirección General de Bosques, organismo público turco citado por la Agencia France-Presse (AFP), identifica siete más activos, especialmente en las provincias costeras y turísticas de Antalya y Mughal. Ahmed Aras, alcalde de Bodram, describió las escenas en las que turistas y lugareños huyeron del barco en llamas, haciéndolo intransitable por carreteras. “Infierno”.

Para ayudar a Turquía como parte del mecanismo de defensa civil de la UE, la UE envió tres bombas de agua: dos de España, uno de Canadá y uno de Croacia. Antes del anuncio de la ayuda europea, Turquía había pedido prestados bombarderos a Rusia, Ucrania, Azerbaiyán e Irán.