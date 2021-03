En Túnez, la activista feminista Rania Amtouni fue liberada

La activista feminista Rania Amtani vestida de payaso durante una protesta contra el gobierno en Túnez el 23 de enero de 2021. FETHI BELAID / AFP

Justicia tunecino El miércoles 17 de marzo, la activista feminista Rania Amtauni fue condenada a seis meses de prisión por insultar primero a la policía, como supimos por sus abogados. Fue declarado culpable en apelación, sin embargo “El juez reduce la pena a 200 dinares de multa” (Unos 60 euros), dijo AFP a Mmi Hammadi Henchiri.

Durante el juicio, seguridad exigió que se despidiera a la activista LGBTQI + de 26 años (lesbiana, gay, bisexual, trans, queer, intersexual, etc.) arrestada el 27 de febrero. “La prisión no es la solución”, Su abogado Apennasur Louini, un activista de derechos humanos, suplicó que no lo permitiera “La destrucción de su futuro”.

Una estudiante de cine que se mostró muy entusiasmada durante las manifestaciones a favor de la democracia, Rania Amtauni fue arrestada luego de ser llevada a una comisaría donde vino a denunciar un nuevo incidente de acoso, dijeron agentes de la policía secreta. Fue blanco de una campaña de desprestigio instigada por los sindicatos policiales cuando participó en las manifestaciones de enero, después de lanzar operaciones contra agentes de policía en 2020 por desacato a homosexuales y confiscación arbitraria de su cédula de identidad.

Decenas de organizaciones y personalidades de la sociedad civil tunecina y extranjera exigieron en un comunicado conjunto el martes que la joven sea liberada de inmediato.Me Amta ouni fue “Blanco de un deslizamiento policial y judicial elegido positivamente por las autoridades tunecinas para responder a la crisis económica, social y política que asfixia al país”.. Amnistía Internacional, por su parte, demanda a Rania Amta Unni “Un mensaje confuso para los activistas perseguidos”.

Túnez, bajo el yugo de un régimen policial hasta 2011, ha logrado avances significativos en términos de libertad de expresión, pero los sistemas de seguridad y justicia no se han reformado levemente. Las relaciones homosexuales se castigan con prisión.