“En terapia”: por qué nos impresionó tanto la serie de Nagache y Tolidano

El toque de queda y las largas noches de invierno lo beneficiaron un mes después Aumentado ¿”Lupin” en Netflix? Sin duda. Pero al escribir su escena el día después del 13 de noviembre, pinta un retrato fascinante de una sociedad francesa sacudida por los ataques. Por no hablar de la fuerza de los diálogos y la intensa actuación de los actores. Entre los millones de “pacientes” del Dr. Dayan, muchos rinden homenaje especialmente a la extraordinaria empatía del actor Frederick Pierrot, quien actúa como un ungüento para la visión bondadosa de nuestras almas interesadas en el entorno de la salud.

Uno de cada tres franceses ya está postrado en cama en un sofá

Esto animará a algunos aficionados a acostarse en el lecho de una contracción real… “Nunca dudamos que vamos a vender el tratamiento”, dijeron sonrientes Latidia González y Yale Fogel. Quién promete que “todos los terapeutas” que conocen les están hablando de ficción. Después de años de “luchar” por imponer su proyecto en un canal en Francia, ambos productores ya están trabajando en la Temporada 2. No hay duda de que esto desencadenará la crisis del gobierno y los fanáticos están felices de que se pueda filmar a fines de 2021.

“Esta serie es una terapia combinada”

Algunos se han tragado treinta y cinco “sesiones” en unos pocos días, mientras que otros las disfrutan lentamente. Pero todos estaban atrapados en estas puertas cerradas. “Lo fascinante es que llegamos a un lugar donde no deberíamos ser normales”, subraya Laurent. “Es asombroso ver cómo el terapeuta intenta ayudar a sus pacientes”, dice Eliza, directora de agencias digitales. Los diálogos están bien escritos y son muy precisos. “La oficial de comunicaciones, Anne-Sophie, señala que si los temas que se discuten son a veces demasiado serios, tienen” toques de humor “y el personaje de Dayan juega un papel” agradable “.

También se agradecen los resúmenes reales

Muchos espectadores afirman que la ficción es lo que les gusta, o al menos la idea, de consultar. “No me duele”, explica Jean. Todos tenemos nuestras neuronas ”. “Desde que empecé En terapiaMe digo a mi mismo ¿Por qué no? Apoya a Laurent. En mi familia, en la tradición judía, hay muchos entierros. Pero hablar puede abrir las cosas ”. El gerente admite que él” ya (él mismo) tiene la intención de comportarse “siguiendo frente a su pantalla:” Esta serie de terapias conjuntas “.