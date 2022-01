En Sudáfrica, el parlamento ha sido acusado de “terrorismo”.

Jandil Christmas Muff, de 49 años, en la corte de Ciudad del Cabo el 11 de enero de 2022. Gianluigi Croacia / AFP

Se sospecha que la persona es de origen Un incendio estalló en el Parlamento el 2 de enero en Ciudad del Cabo, Sudáfrica Acusado, martes, 11 de enero, en “Terrorismo”. El acusado “Culpable del delito de infringir las normas (…) Defensa de la democracia contra el terrorismo y actividades conexas, según la acusación consultada por Agencias France-Press.

Zandile Christmas Mafe, de 49 años, fue arrestada el domingo 2 de enero mientras estaba en el Parlamento y tres días después fue acusada de comparecer brevemente ante un tribunal en Ciudad del Cabo. El hombre ya ha sido acusado de irrumpir en un gran edificio en el centro de Ciudad del Cabo. “Prenderemos fuego a los edificios del Parlamento” y quiero robar “Laptops, Alimentos y Documentos”.

Un sacrificio

“¡Mamá gratis! “,” ¡Es inocente! “El inicio del juicio el 11 de enero mostró una treintena de manifestantes que acudieron al Tribunal de Ciudad del Cabo el martes. Gianluigi Croacia / AFP

Desde su arresto, se han levantado voces para confirmar que solo fue una víctima, y ​​muchos creyeron que se debió a violaciones de los sistemas de seguridad y contra incendios. “¡Mamá gratis! “, “¡El es inocente! “ Una treintena de manifestantes llegaron al tribunal de Ciudad del Cabo el martes al comienzo del juicio. Uno de ellos era un vagabundo que estaba a punto de contar su versión del incendio. Dice que estaba durmiendo en una calle cerca del edificio y escuchó el sonido de la colisión. Asegura que antes de que se produjera el incendio en el edificio, se dio cuenta de que se trataba de un siniestro.

Según un informe inicial de las autoridades sudafricanas, había un sistema de detección de incendios “Defectuoso”. “Los rociadores no funcionan” Según estos informes, todo el sistema de fumigación se modificó por última vez en 2017 y no se ha realizado un estudio previsto para febrero de 2020. Cuarenta y ocho bomberos sudafricanos lucharon para contener el incendio, que destruyó el edificio de la Asamblea Nacional. No se reportaron víctimas.

