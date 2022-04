Construcción de un hospital improvisado el 8 de abril de 2022 en el Centro Nacional de Exposiciones y Convenciones de Shanghái. Ding Ding / AB

Ante una prórroga del encarcelamiento en Shanghái, el Departamento de Estado de EE. «Ordenó a los funcionarios no esenciales y a sus familiares que abandonaran el Consulado de Shanghái» Según un comunicado de prensa del lunes 11 de abril. El documento destaca que Jill no debe viajar a provincia y Shanghái «Restricciones impuestas al gobierno, incluido el riesgo de separación de padres e hijos»O no en Hong Kong «Por el uso arbitrario de la ley». A medida que aumentaba el número de casos del Govt-19, Shanghái impuso un encarcelamiento severo a sus 25 millones de habitantes a fines de marzo, pero las dificultades logísticas se acumulan: muchos sufren escasez de alimentos, acceso a hospitales y más de 100,000 personas positivas están actualmente recluidos en centros de concentración con condiciones espartanas.

En cuanto a China, este es un «Manipulación política» Dirigido a denigrar el historial de China en el manejo de la explosión. eso es china «Muy insatisfecho y firmemente opuesto a cualquier mecanización y politización» Zhao Lijian, portavoz de la diplomacia china, criticó la medida frente a la prensa. Pero la decisión de los estadounidenses refleja una creciente preocupación en la comunidad extranjera. Durante el encierro, muchos de ellos llenaron sus maletas para salir de China.

Lee mas: El artículo está reservado para nuestros suscriptores. En Shanghái, controles de sonido de altavoces

La embajada dijo que diplomáticos estadounidenses habían informado a las autoridades chinas. «Preocupaciones por la seguridad y el bienestar de los ciudadanos estadounidenses». Shanghai registró 26.330 casos el miércoles, un nuevo récord, pero el aumento ahora es lento, lo que sugiere que la erupción puede estar estancada.

La separación de los hijos, un límite

En los últimos días se ha multiplicado el número de planes de salida entre los extranjeros. “La separación de los niños es realmente mi límite: si tienes un hijo, si no puedes garantizar su seguridad, podemos llevarlo a un centro en cualquier momento. Si no es positivo, hay un gran problema”., dice el padre de una niña, un francés, que decidió irse pronto de Shanghái con su esposa embarazada. A principios de abril, la publicación de un video que mostraba a decenas de niños aislados en un hospital de Shanghái y con barrotes en cinco o seis camas conmocionó a muchos en China. Desde entonces, al menos un centro aislado puede albergar a las familias, pero muchos hospitales continúan separando a padres e hijos ante diferentes condiciones virales.

Deberías leer el 61,13% de este artículo. Los siguientes son solo para suscriptores.