En Nicaragua, el tercer oponente de Daniel Ortega fue arrestado en una semana

Félix Maradia habla con los medios luego de ser detenido por las autoridades en Managua el 8 de junio de 2021. Carlos Herra / REUTERS

Félix Maradia, tercer opositor de Nicaragua y potencial candidato a la presidencia, fue detenido el martes 8 de junio, luego de responder a una citación emitida por la fiscalía en su contra. Interrupción, anunció la fiscalía.

El Departamento de Estado de EE. UU. Respondió de inmediato y pidió un arresto.“Espontáneo” Y el presidente, Daniel Ortega “Dictador”. “La comunidad internacional no tiene otra opción., Julie Chung, jefa de la diplomacia estadounidense para Estados Unidos, respondió en Twitter.

Señor. Las acusaciones contra Maradiga son parte de ese Nuevas armas legales instaladas por el presidente Ortega en diciembre, Quién podrá competir por cuarta vez consecutiva el 7 de noviembre. Esta nueva ley castiga “Las acciones que provocan la intervención extranjera en los asuntos internos y socavan la independencia, soberanía y autodeterminación que requiere la intervención militar se organizan con la ayuda financiera de potencias extranjeras para llevar a cabo actos de terrorismo e inestabilidad”..

Una oposición caótica

Félix Maradiga, de 44 años, es uno de los favoritos de la Unidad Nacional (UNAP), una plataforma formada por organizaciones de la sociedad civil que apoyaron las protestas de 2018 exigiendo la renuncia del presidente Ordega, que mató a 328 personas.

Es el tercer oponente y candidato potencial en ser arrestado una semana antes de las elecciones presidenciales del 7 de noviembre. La periodista Christiana Zamoro fue detenida el miércoles El sábado, cuando regresó de Estados Unidos L’S-Diplomático Arturo Cruz. Este último se declaró hace dos meses bajo los colores de la Coalición Ciudadana por la Independencia (CXL, derecha).

METROMe Zamoro, bajo arresto domiciliario, No pertenece a ningún partido, pero el Sr. Es el principal competidor de Ortega. Varios países han pedido su liberación inmediata. “Con Ortega, Nicaragua se convierte en una potencia internacional y se aleja cada vez más de la democracia”., Dijo la Sra.Me Entre 2007 y 2009, el Embajador de Nicaragua en Estados Unidos, Sr. Chung después de que Cruz fuera arrestada.

Tribunales electorales integrados por jueces cercanos al partido gobernante, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda), el Partido Reconstrucción Democrática (PRD, Evangélica) y el Partido Conservador (PC, derecha) ya fuera de la contienda. el más antiguo del país. Antes de su arresto, el Sr. Maradiga dijo que no lo tenía “Nada que esconder” Y negó pedir sanciones contra el país, pero contra “Los que han cometido crímenes de lesa humanidad” Y violaciones de derechos humanos.