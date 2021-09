En Moscú, la oposición ganó el domingo … pero se retiró el lunes

Una persona está votando para las elecciones parlamentarias rusas el 19 de septiembre de 2021 en Moscú. Yuri Gadobnov / AFP

Tras las elecciones parlamentarias en Rusia, el enfado de la oposición y la honestidad del voto sobre la organización se ha acumulado en un lugar en particular: Moscú. El domingo 19 de septiembre por la noche, sus delegados estaban a la cabeza en la mayoría de los distritos electorales de la capital; El lunes aparecieron por todas partes. El punto de inflexión fue tan horrible que incluso el tranquilo Partido Comunista señaló que no estaba allí durante el día. “No reconocido” Resultados de Moscú.

La cuestión es delicada en más de un sentido: las autoridades siempre han expresado un gran temor ante la idea de incitar el descontento en la capital; El resultado esta aqui ⁇ El voto inteligente ⁇ Animado por el campamento de Navalny es muy visible; El debate es sobre el sistema de votación electrónica, que es completamente seguro y debe extenderse a todo el país.

Resultados retrasados ​​y confusos

El domingo por la noche, el partido presidencial Rusia Unida perdió nueve de los quince distritos electorales de la capital, a veces con brechas importantes. Al timón, siete comunistas, el candidato del Partido Liberal Yabloko y un candidato independiente.

Todo lo que queda es anunciar los resultados de la encuesta electrónica entregada a los votantes en Moscú y otras seis regiones este año. Cerca de dos millones de personas se han registrado para la práctica, que está protegida por el sistema blockchain, para lo cual los funcionarios han lanzado una intensa campaña publicitaria. Según los argumentos presentados: una promesa está disponible de inmediato como en las otras seis regiones.

Excepto que estos resultados no llegaron. El lunes no es medianoche ni 8 p.m. Los funcionarios electorales no solo informaron un problema técnico “Revisar”. Prometidos a las 11 a.m., luego a las 2 p.m., los resultados finalmente se publicaron en el sitio web de la Comisión Electoral, que anunció que la confirmación oficial no llegaría antes del viernes.

Estos resultados son confusos: en todas partes, son suficientes para cambiar de rumbo y seleccionar candidatos al poder. Un ejemplo es el distrito número 197 en el oeste de Moscú. El domingo por la noche, Yevgeny Popov, el representante de Rusia Unida, recibió 27.000 votos contra su oponente Mikhail Lopano.

Primero un presentador de televisión estrella, acostumbrado a hablar de Estados Unidos o Ucrania en lugar de las aceras de Moscú, pero decidió meterse en política. El segundo era un activista local, profesor de matemáticas, sin afiliación partidista pero dado por el Partido Comunista en esta encuesta. Su buen resultado, efecto “Vote sabiamente”, De modo que el apoyo de Alexei Navalny, no hay duda, es una razón adicional para reforzar el poder.

