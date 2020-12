En lugar de Legia, optó por un piloto español de segunda categoría. Pero no me arrepiento. Ya ha batido el récord del club de fútbol

Focus tuvo que esperar un tiempo por la decisión de los oficiales de Leeds, pero está demostrando lo enérgico que es desde el primer día en el nuevo club. En los dos primeros partidos tras el traspaso, el técnico Sergio González mantuvo al joven de 19 años en el banquillo, pero luego apostó con valentía por él. El joven poste regresó tanto como pudo. Ya en su segunda aparición, mostró una asistencia con Algonquin, bateando once seguidos, y pronto marcó su primer gol en los campos de reserva de Lalica. – Dame una oportunidad. Todavía no he mostrado todo el potencial, argumenta en una entrevista con Sport.pl.

Quería que la división Secunda fuera campeona de Polonia

Focus llegó a España poco antes de que se cerrara la ventana de transferencia. – Arreglamos los rituales a las 23:59 – Sonrisa de 19 años. ¿Por qué tardó tanto? – Cuando hablamos de mi futuro en el verano, el guión era sencillo. Tuve que firmar un nuevo contrato y endeudarme. No quiero sentarme en el banco de Leeds. Quería jugar con regularidad. En el club todos coincidieron en esa solución, pero el técnico Marcelo Pizza no dio luz verde por mucho tiempo y los directivos les ataron las manos. No voy a decir, es lo que escuché: “Espera, espera, un momento más”, y todavía no hay resultados. Tuve que esperar mucho tiempo para su aprobación, pero valió la pena. Todo va bien hoy, como me aseguró el director deportivo de Leeds, Victor Horda. Él fue quien me animó a elegir el lacrosse y dijo que era la mejor manera para mí: convencer a Bokus.

En la ventana de fichajes de verano, el joven de 19 años tenía varias ofertas sobre la mesa. Hubo un gran interés en Cartagena, en el que Focus jugará con Margin Pusca cedido por el PSG. – Vivimos en una habitación en el campo de entrenamiento reciente de la selección polaca y hablamos de lo divertido que sería jugar juntos. Pero al final no sirvió de nada: el centrocampista está de acuerdo, estaban interesados, por ejemplo, en Castellan, SPAL italiano o Legia. – No quiero volver a Polonia. No me interesaba la oportunidad de jugar en Extraclassa; el jugador admite que su vida está creciendo muy rápido. A la edad de 16 años, Ruchil hizo su debut. Pronto, se mudó a Leeds, donde comenzó a entrenar con el primer equipo. Ahora estaba en deuda por empezar a jugar con regularidad y no podía creer en la Premier League.

– A veces puedo usar un poco de paciencia – dice el centrocampista. “Tres días después de que me transfirieran a los Logrons, me preocupaba no estar jugando, pero se acabó rápidamente. , Tómatelo con calma “, pero si tienes la oportunidad de avanzar un paso, creo que deberías aprovecharlo. Para mí, lo más importante es sentarse en el banquillo y ser el jugador 18 o 20 del equipo de Leeds y no jugar en la Sub 23. Tal solución siempre se ha asociado con un paso del juego, pero los Logrons fueron una buena opción, especialmente porque el club ha atraído jugadores de esta manera durante mucho tiempo, dice Bogus.

Ya ha batido el récord del club

Debido al tamaño de la competencia, el mediocampista no tuvo la oportunidad de ver los maravillosos alrededores (San Sebastián, a 200 km de distancia, es considerado el mejor lugar para vivir del mundo), pero ¿tal vez este sea el mejor? Desde el momento en que ingresa al equipo, el entrenador cree la pole. Sergio lo ha eliminado de diez de los últimos once juegos de Logron. El joven de 19 años solo se perdió un partido por 1-0 contra Sabat cuando estaba en el campamento de la selección nacional. – Cuando me endeudo, sé jugarlo. Pero no obtuve nada gratis, Ruch argumenta la acusación de Sorso.

Después de que Bogus entró en el undécimo, los Logrons ganaron seis juegos seguidos, pero recientemente entraron en un mal período y perdieron cinco juegos seguidos. Esto también sucede con los recién llegados a ligas como la División Secunda. Sin embargo, el polaco está recibiendo críticas positivas de los fanáticos y representantes de los medios. El técnico Sergio también confió en él, nombrándolo para ejecutar el penal a pesar de su corta edad y su limitada experiencia en el equipo. – Me alegré de que confiara en mí – coincide el representante juvenil del país. – No creo que sea joven y no siento ninguna presión por ello. Quiero asumir la responsabilidad. No me molesta, me motiva a un gran partido, confiar en el goleador más joven de la historia del club (19 años y 105 días).

Está cansado de palos y pruebas

Para jugar en España hay que seguir un protocolo médico muy estricto. – Nos inspeccionan diariamente. A pesar de que tuvimos un día libre, tuvimos que ir al club para hacer pruebas; por un lado, Bogus dice que estaba cansado de la tela nazi, pero por otro lado, entiende que esta es la única solución para mantener la continuidad de los juegos. – En España, las restricciones de vida son las mismas que en otras partes de Europa, pero las reglas son estrictas en La Liga y Secunda. Ya estamos vestidos y venimos vestidos. Solo podemos usar zapatos en el vestuario. Una vez finalizada la reunión, solo podemos ducharnos en casa o en un hotel si nos vamos. Recientemente, han planteado el requisito de usar guantes, pero las máscaras y la desinfección son obligatorias en todo momento, dice Bogus.

La confusión fuera de la cancha no afecta su juego. Sergio Matteo lanzó a varios niveles sobre el terreno de juego, pero él mismo argumenta que está llamado el mejor de España a los ocho. – En general, juego mejor en “diez” cuando me acerco a la meta de mi oponente. Pero los Logron son muy defensivos, no dominamos el balón y no me gusta salirme del juego. Entonces, cuando tenía ocho años, jugaba cerca del medio, participé en la acción, todavía estaba en el juego, el futbolista de habla hispana, que hasta ahora se ha llevado bien con Osama Siddiqui y Rajiv van La Barra. – Coach Pizza también hablaba solo español, así que puedo entender muchas palabras, pero todavía estoy aprendiendo. Tengo dos explicaciones en el vestuario – la primera la hace el entrenador, todo el equipo Sergio, la segunda, para mí, su asistente habla inglés y me explica todo con más precisión – explica el representante juvenil polaco.

Focus aún no ha pensado en Leeds

El personaje de Pizza, que fue uno de los tres mejores entrenadores del mundo en la encuesta FIFA The Best en 2020, evoca grandes emociones. Argentina es admirada por su actitud inusual. Los aficionados están impresionados por su dedicación a la conducción del equipo, la preparación táctica y el estilo de juego de los equipos dirigidos por Argentina. – No hay otro entrenador así – Focus no se esconde. – Soy joven todavía, nunca he conocido a muchos entrenadores, pero todos se subrayan a cada paso, y vi lo diferente que es Marcelo de los demás. Todo está planeado para estar completo, realmente vive el fútbol. Es un maníaco, convenciendo al futbolista polaco.

Pizza tiene la imagen de una figura mediática aguda, estricta y exigente en los medios, no aprecia a los jugadores. – Esto es cierto, al menos hasta cierto punto – dice Mattus. – El entrenador rara vez habla con los jugadores, pero ayuda porque te motiva a ser cada vez mejor. Enfureció a los jugadores jóvenes. Tenía más respeto por los adultos. Después de un duro entrenamiento, les dio la oportunidad de regenerarse y, al mismo tiempo, pudo enviar a los más jóvenes a un trabajo extra. Deja ir a cero. La pizza es muy exigente, pero no puedes tratarlo como un adicto o como un chico con el que no puedes hablar. Cuando hay trabajo, es trabajo, no hay tiempo para el humor. Pero aparte de entrenar, es un buen hombre y su sonrisa nunca abandona su rostro, reveladora hasta los 19 años.

Pizza no quiso aceptar su préstamo durante mucho tiempo, pero finalmente Harda aceptó. Leeds tiene derecho a reducir la deuda en la ventana de transferencia de invierno, pero a Bogus no le interesaría una solución de este tipo. – Sería bueno si pudiera terminar la temporada en logrons. Veamos qué sigue. No quiero ir a Leeds como jugador 14 o 15 porque nunca estaría satisfecho con jugar de 10 a 15 minutos por partido. El objetivo número uno es seguir funcionando y creciendo, concluye el talentoso centrocampista.