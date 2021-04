En Londres, una “conspiración” en la conspiración birmana

Kiev Swar Minh, 8 de abril de 2021 frente a la Embajada de Birmania en Londres. KIRSTY WIGGLESWORTH / AP

El jueves 8 de abril, Londres es el escenario de un extraño complot en la conspiración birmana. El embajador de turno, Kyaw Swar Min, fue visto varado frente a su embajada, mientras los militares tomaban el poder. Con chaqueta y zapatillas de deporte, pasó la noche en su automóvil frente a un pequeño edificio en una calle cerca de Hyde Park, generalmente llamando a la puerta sin obtener respuesta.

“Diputado militar ocupa mi embajada”, Dijo que rechazó la mayoría de las entrevistas. Sostiene que sigue siendo embajador oficial.

Algunas docenas de activistas prodemocracia salieron a apoyarlo durante el día. De las vallas colgaban ramos de flores y en la puerta colgaba una foto de la ex “concejala de estado” del gobierno, Aung San Suu Kyi, ahora bajo arresto domiciliario.

“Quiero paz”

Los generales birmanos lanzaron una conspiración el 1 deHay Febrero. Desde entonces, más de 600 personas han muerto en la represión de las protestas. En el extranjero, sin embargo, la élite gobernante compite en las filas de los embajadores de Myanmar. El embajador de las Naciones Unidas, Gao Mo Tun, pronunció un discurso el 28 de febrero pidiendo a la comunidad internacional que intervenga. “Poner fin al golpe militar, poner fin a la opresión de personas inocentes, restaurar el poder al pueblo y restaurar la democracia”..

El artículo está reservado para nuestros suscriptores.

Unos días después, su rival en Londres, Kaw Swar Minum, un ex coronel del ejército, hizo lo mismo. METROYo Sookie me nombró para mi puesto y recibo mis órdenes de ella. Pido su liberación ”, Explicó al servicio birmano de la BBC. Él agregó “No quiero ver morir a ciudadanos de Myanmar”, dijo. Les pregunto a todos [manifestants et militaires] Detener. El país ya está muy dividido y en riesgo de una guerra civil. Quiero paz “ Tras este anuncio, el gobierno birmano lo destituyó de su cargo, pero Kyaw Swar Min se negó a cumplir, lo que provocó la conspiración de su anexión militar.

Situación incómoda

Estos son lugares de conflicto general El gobierno británico en una situación incómoda. Por un lado, el canciller británico Dominic Robb, “Condena” Acción del régimen birmano y “Cow Swar rinde homenaje al coraje de Minn”. Por otro lado, mantiene la ambigüedad de quién es el verdadero embajador en su opinión. La policía británica también custodia la puerta de la embajada y protege la seguridad militar de los residentes en el interior.

