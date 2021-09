En la Conferencia Laboral anual, Keer Stormer estuvo bajo el peso de los críticos

En el segundo día de la conferencia anual del Partido Laborista en Brighton el 26 de septiembre de 2021, en la costa sur del Reino Unido, el líder laborista británico Keer Stormer visita las empresas locales en Howe, West Brighton. Justin Dollis / AFP

Los activistas se estaban reuniendo para la Conferencia Laboral anual, que comenzó el 25 de septiembre en Brighton (sur de Inglaterra). Pero el estado de ánimo era intenso. En lugar de explotar la molestia del gobierno conservador de Boris Johnson con la crisis de la gasolina y los conductores de camiones (las bombas de gasolina ya no funcionan), el Partido Laborista expuso sus facciones e impuso su poder donde luchó su líder Keer Stormer.

La conferencia tuvo un mal comienzo: pocos días antes de que los líderes del partido aprobaran la reforma de la nominación con el objetivo no reconocido de dar más peso a los votos de los representantes sindicales, el Sr. Stormer lo tomó en su cabeza. Los 400.000 miembros del partido se consideran demasiado serios para evitar el regreso de un líder del partido, La Corbyn. Jeremy Corbyn fue elegido líder laborista en 2015, gracias a la regla de “un voto, un voto”.

Con sus propuestas radicales (nacionalización, salida de la OTAN, etc.), había creado una verdadera “Carbinmanía” entre los militantes obreros, pero el electorado tradicional del partido fue rechazado. Este último sufrió una derrota histórica en las elecciones generales de finales de 2019, dando a los conservadores una mayoría de 80 escaños en la Cámara de los Comunes. Stormer, de 59 años, ex fiscal general de Inglaterra y Gales, fue nombrado en abril de 2020 en medio de una epidemia. A pesar de ser cauteloso, se lo consideró un poco lento y no tenía muchas posibilidades de presentarse todavía.

Guerra cerrada

La reacción de la izquierda trabajadora, el Sr. Stormer se ha resistido a los esfuerzos por concentrarse durante meses, no lo suficiente para llegar: la red extremista Momentum, sr. El Sr. Corbyn, John McDonnell, su ex mano derecha y la mayoría de las organizaciones laborales centrales (importantes financistas laborales). Tiende a frustrar el plan de Stormer. Este último tuvo que dar un paso atrás un poco el sábado, defendiendo solo la reforma mínima: para ser elegido, el futuro líder debe recolectar el 20% de los votos de los representantes laboristas. “Estoy muy feliz porque tenemos tantas posibilidades ahora (…) Algunas de nuestras reglas nos permitirán enfocarnos en la situación en el país de trabajo mientras retrocedemos ”, Mantuvo una buena aparición en la BBC el domingo 26 de septiembre. Mientras tanto, con un evento sobre emergencia climática, Corbyn se vendió al margen de la conferencia..

