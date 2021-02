En Kidal, silencio en suspenso

Al final de la reunión del Comité de Seguimiento del Acuerdo de Argel ante el gobernador de Gidal el 11 de febrero de 2021. Paul Lorcery

El símbolo es, moviéndose al final de un poste. Por primera vez desde 2012, la bandera de Malí ha ondeado sobre Kidal, una ciudad en el noreste del país, y Dwarka es ahora un bastión de la antigua insurgencia, ahora unida dentro de la Coalición de Movimientos Asamés (CMA).

El estandarte se plantó recién el jueves 11 de febrero y con la visita de la delegación del gobierno, que incluye a la mayoría de los embajadores. Mali. “Esto es muy simbólico”, Por este 42 un embajador europeo se escapa de Bamakomi Reunión del Comité de Seguimiento del Acuerdo de Argel (CSA). Seis años después de su firma en 2015, el acuerdo entre los distintos grupos armados y el gobierno de Malí es la única salida a la crisis trazada por los socios internacionales de Malí, incluso cuando la reticencia local sigue retrasando su aplicación.

En Kidal, el bastión de todos los levantamientos Dwarka desde que Mali obtuvo la independencia, la presencia del estado es aterradora, por no decir que no. El gobernador, establecido en noviembre de 2020, es el único representante. El gobernador fue defendido por fuerzas de paz y ex rebeldes para acomodar las discusiones entre partidos. Como lo demuestran las banderas de Assam y las gloriosas inscripciones del Movimiento Nacional para la Liberación de Assam (MNLA), los sueños de independencia en esta región desértica, o al menos de autonomía, no se han secado.

Promesas, algunos logros

El contrato de Argel prioriza un cambio organizativo que prevé las autoridades locales “Poderes extendidos”, Por un lado, y un “Reempleo de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad Reconstruidas”, Por otro lado. Pero las promesas de paz son pocas y espaciadas. Por tanto, el desarme que se suponía iba a durar sesenta días no comenzó.

El acuerdo fue presentado por la comunidad internacional. “Aún está un largo camino para lograr sus objetivos y el proceso de paz aún no se ha recuperado “, Un informe del Centro Carter de diciembre de 2020 declaró: “Este hecho se debe en gran parte al comportamiento de las partes. […] El gobierno y las dos alianzas firmadas por los movimientos armados, la CMA y la Plataforma [une coalition de groupes armés favorable à Bamako], Han mostrado resistencia al avance de su operación, aumentando las barreras, contribuyendo así al deterioro de la situación de seguridad y problemas administrativos. “

Establecidos después del golpe del 18 de agosto de 2020, los nuevos funcionarios, que todavía están fuertemente asociados con Khaki, parecen haber convencido a los diplomáticos occidentales de su deseo de acelerar la implementación del acuerdo. Así lo afirmó el ministro de Relaciones Exteriores francés, Jean-Yves Le Drian, durante una videoconferencia. “Ha habido muchos sitios en los últimos meses para calentar las relaciones entre partidos y reanudar una dinámica positiva en torno al proceso de paz”.. Los malienses pueden haber notado una conversación con el equipo anterior y el presidente derrocado Ibrahim Bakr Gesta, cuyas relaciones con él se deterioraron gradualmente.

“Vinieron a tomarse una selfie”

Uno de los puntos pegajosos se llama fuerza “Reconstruido”, Eventualmente unirá a los veteranos regulares del Ejército, CMA y combatientes sin bases. Está en papel, pero un año después de su llegada a la ciudad, sus armas siguen siendo un mito. “Esto es una foto, Borra un luchador CMA. Estos jugadores permanecen en sus barracones todo el día. “ En caso de duda, los diplomáticos prometen ser el último batallón “Próximamente”.

Mientras se espera que el estado regrese al norte, se programan nuevas reuniones. Con este deseo de llegar a un acuerdo siempre se aceptó que muchos malienses sienten el punto de partida del desplazamiento de su país. “Planeamos realizar futuras reuniones de la CSA en otras regiones del país, incluido el Sur, el Caos o Chicago, para enseñar sobre el acuerdo”., Explica un embajador de Francia. El Acuerdo de Argel no tiene en cuenta el mosaico de las comunidades que componen Mali y no da solución al centro del país, que se encendió tras su firma. “La libertad debe redefinirse en un nuevo Mali, que confíe en todas las personas, teniendo en cuenta sus diferencias y sus diferencias”El ejecutivo de CMA Attei quiere confiar en Akh Mohammed.

Sin embargo, el norte de Mali no ha perdido sus tendencias separatistas, ni la decepción de todo lo que parece cargar con Bamako. “La gente ha venido a tomarse selfies, y sin nosotros hubiéramos visto un cambio en Kidalois », Aminato Wallet Bibi, presidente de la Asociación de Mujeres y miembro de CSA. Antes de dejar a los representantes y embajadores del gobierno de Malí para conocer sus intenciones: Penance ha estado aquí desde anoche, pero lo descargaremos pronto. »