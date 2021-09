En julio, Pérez sabía que se quedaría en Red Bull.

Red Bull Racing anunció la extensión del contrato el viernes pasado Sergio Pérez Por segunda temporada en Milton Keynes. Reclutamiento con Max Verstappen Este año, el objetivo de Pérez es apoyar a su líder lo mejor que pueda. Pierre Casley Y Alexander Alban.

Terminó no siendo tan rápido como su compañero mexicano, pero sufrió algunos accidentes dañinos. También ganó el Gran Premio de Azerbaiyán, ciertamente de una manera muy circunstancial, pero fue lo suficientemente competitivo como para aprovechar la oportunidad que tenía.

Así, Pérez creía firmemente que Red Bull había anunciado que se quedaría con él en julio, a pesar de que recién había firmado el contrato la semana pasada. “Me acerqué a las vacaciones de verano sabiendo lo que iba a hacer”, Revela la persona involucrada. “Pero como todos se fueron de vacaciones, nos tomó más tiempo prepararnos. Firmé el viernes después de que todos regresaron, pero acordamos hace mucho tiempo”.

“Helmut algunas carreras [Marko, conseiller sportif de Red Bull] Y cristiano [Horner, directeur de Red Bull Racing] Me mantuvieron feliz y me dijeron que no buscara en ningún otro lado. Querían seguir conmigo y viceversa. Así que estaba claro para ambas partes que queríamos continuar. Él añade: “No he hablado con nadie más”.

Pérez está muy emocionado de viajar con los autos Red Bull y Ground Effect en la nueva era tecnológica de 2022. Después de todo, él ve este acuerdo, firmado en el verano, como una oportunidad que podría afectar el crecimiento del próximo auto de carreras de Red Bull, y este año tendrá que lidiar con un solo asiento que realmente no encaja.

“Esta es una gran oportunidad. Todo el mundo empieza de nuevo el año que viene. No es ningún secreto que a veces me cuesta mucho salir del coche, así que ahora puedo reflexionar sobre su situación. En general, el coche del próximo año con otras cosas que afectan. una gran oportunidad.”, Finaliza el ganador del Gran Premio de Dobles.

Entrevista a Luke Smith