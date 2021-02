En Italia, Mario Tragi lo acusó oficialmente de formar un nuevo gobierno

Mario Draghi (derecha) y el presidente italiano Sergio Matterella (izquierda) el 3 de febrero de 2021 en el Palacio del Quirinal de Roma. Francesco Amendola / AFP

Mario Draghi, orgulloso de ser el titular Salvó la zona euro en 2012 En medio de la crisis de la deuda, una de sus conexiones más débiles fue llamada a dormir en Italia. Miércoles 3 de febrero, el presidente italiano Sergio Matterella, A cargo del ex presidente del Banco Central Europeo (BC) para formar un gobierno, este último acordó “Tema” Para encontrar una mayoría parlamentaria, el Secretario General señaló la presidencia.

Srs. Drake inmediatamente tomó la palabra. “Unidad” Italianos para enfrentar “Un tiempo duro”. “Superar la epidemia, continuar la campaña de vacunación y reiniciar el país son los desafíos que nos esperan”., Señor. Después de una entrevista con Mattarella, dijo el exjefe de la ECP. Se dijo a si mismo “Esperanza de unidad de las discusiones con partidos políticos y comisiones parlamentarias”.

Se desconoce en este momento qué hará después de dejar el cargo. A la derecha, varios oficiales de Forza Italia, la creación de Silvio Berlusconi, el Sr. Se han declarado a favor de la pista. Nicola Zingaretti, líder del Partido Demócrata (PD), dijo “Abierto al diálogo por el bien del país”. Pero para otro líder del partido, Andrea Orlando, el nombre de Mario Draghi por sí solo no es suficiente. “Resuelve todos los problemas” Tienes que arremangarte para encontrar la magia “Consolidación en un Plan de Reforma”.

Obtener la aprobación del movimiento de 5 estrellas (M5S) puede ser muy complicado. Vito Grimmey, el presidente del Senado del Senado, ya ha anunciado que no apoyará la medida “Camino imposible” UN “Gobierno de Tecnología” Temporal. “Este tipo de ejecutivos ya han sido aceptados en el pasado, con consecuencias muy negativas para los ciudadanos italianos”., Explotó.

“Gracias presidente”

Matteo Renzi, el ex presidente del Consejo italiano, que recientemente derrocó al gobierno al retirar el apoyo de su partido, estaba encantado el miércoles. “Todas las personas de buena voluntad deben responder al llamado del presidente Mattarella y apoyar al gobierno de Mario Draghi”., Comentó. También complació al ex presidente de la Comisión Europea y ex primer ministro (PD) Romano Prodi. “Proteger[it] País “. “En esta coyuntura crítica, es fundamental que busquemos asegurar a Europa la credibilidad de nuestra organización”., Le dijo al periódico Impresión. “Gracias, presidente Mattarella”., Lanzado en Twitter Paulo Gentiloni, el comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, también figura en la larga lista de primeros ministros de un país con una larga historia de inestabilidad política.

Para reactivar la economía incruenta, Italia cuenta con un plan de más de 200 mil millones de euros, financiado por el Mega Plan Europeo, que fue establecido por la Unión Europea en julio, mientras que la tercera economía de la eurozona se reducirá a una de las peor en 2020, con un producto interior bruto (PIB) en descenso (-8,3%). Italia tiene previsto presentar sus planes en Bruselas el 30 de abril.