En Israel, vuelven los fantasmas de la masacre de Ghafar Qasim

El ministro de Defensa israelí Moshe Dayan, el presidente israelí Yitzhak Ben-Zvi, el primer ministro israelí David Ben-Gurion y el comandante militar del norte de Israel, rodeados de funcionarios, celebran el octavo aniversario de la independencia de Israel el 7 de mayo de 1956. AFP

Todo el mundo sabe sobre la masacre de Kaffar Qasim en Israel. La masacre de 1956, en la que unos cincuenta palestinos fueron baleados por soldados por violar el toque de queda sin saber que estaban en Israel, fue objeto de una disculpa oficial de las autoridades israelíes. Queda grabado en la memoria colectiva, ciertamente un agravio imborrable, pero un crimen aislado, cuyos autores fueron juzgados y sancionados.

Pero parte de la transcripción de 7.000 páginas de la masacre de once soldados israelíes en 1957, publicada el 27 de julio, revela otra realidad. Los documentos muestran que los soldados tenían la intención de ayudar a implementar el plan de Israel para transferir por la fuerza a ciudadanos palestinos del centro del país a la vecina Cisjordania y luego a la soberanía jordana. Bautizado como «Hafarberet» («Mole» en hebreo), el proyecto formaba parte de la continuación de la Nakba, la expulsión forzosa de 700.000 palestinos durante la creación del Estado de Israel. Finalmente fue abandonado unas horas antes del asesinato de Ghafar Qasim.

«Este asesinato fue parte de un plan»

“Durante sesenta y seis años Israel mintió. Enfureció a Ibrahim Sarsour, ex miembro de la Knesset, el parlamento israelí y ex alcalde Gafar Qasim, en el que murieron 12 personas en 1956. Esta masacre no fue culpa de unos pocos soldados. Los documentos prueban sin lugar a dudas que el asesinato fue parte de un plan bien pensado por altos funcionarios israelíes de la época. incluido el primer ministro, David Ben-Gurion.

Durante el juicio de 1957, cuando se le preguntó si «La política es exterminar a los árabes», Chaim Levy, comandante de los guardias fronterizos israelíes en la zona, respondió que tal orden se dio verbalmente. “La aplicación del toque de queda puede haber ayudado a aumentar la tendencia a huir [le plan] ¿Un lunar? », preguntó el juez. «Sí», posee dijo el comandante. Las instrucciones de su superior eran claras. “Es preferible tener algunas muertes. »

“La tendencia es matar a unos pocos en cada aldea. Al día siguiente, cuando se abran las fronteras, los árabes se dividirán en dos grupos: los que huyeron y los que se quedaron. Entonces se comportarían como ovejas inocentes. Otro soldado testificó. El ejército tuvo cuidado de no bloquear la entrada al pueblo que daba al Jordán. También tenía la intención de reemplazar a los que vivían dentro de Israel.

