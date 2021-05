En Israel, Benjamin Netanyahu se encuentra en un aprieto tras la salida de uno de sus aliados

El exministro de Defensa israelí Naphtali Bennett (derecha) y Benjamin Netanyahu en los Altos del Golán en 2019. PISCINA NUEVA / REUTERS

Durante más de dos meses, Naphtali Bennett suspendió la sesión. Luego, el domingo 30 de mayo por la noche, en Nazaret, un líder nacionalista radical, un nacionalista religioso, anunció que estaba listo para unirse a los oponentes de Benjamin Netanyahu para tratar de formar un gobierno con unidad nacional.

Si la coalición ve la luz del día antes del miércoles por la noche, la fecha límite establecida por la ley, Naphtali Bennett, de 49 años, se convertirá en la próxima primera ministra de Israel. Un récord para el líder del pequeño partido Yamina con solo 7 de los 120 escaños en el parlamento. Esto pondrá fin temporalmente a las aspiraciones de Benjamin Netanyahu, quien ha sido jefe de gobierno durante quince años, y está tratando de evitar quedarse en su asiento. Caso de corrupción y fraude.

Lee esto tambien En Israel, la posibilidad de un gobierno sin Netanyahu es clara

Además de derrocar a su ex mentor, Naphtali Bennett, ex representante de los colonos israelíes, se asocia con aliados antinaturales, especialmente de izquierda y centro. Tu lapidEx presentador de televisión, se convirtió en el campeón del movimiento secular y en su último intento contra Netanyahu.

Esto es lo que le hizo dudar durante mucho tiempo; Hace dos semanas, cuando Israel bombardeó Gaza y disparó cohetes desde Hamas, varias ciudades del país se vieron afectadas por violentos enfrentamientos entre judíos y ciudadanos israelo-palestinos.

“Fraude del siglo”

Pero el domingo Una semana después del alto el fuego entre las facciones palestinas en Gaza e Israel, El llamado al poder es muy fuerte. Eso “Una de las quintas elecciones [en un peu plus de deux ans], O gobierno solidario “, Trató de justificarse antes de prometer que este gobierno “Un poco más correcto que actual”.

Vano intento. Momentos después, cientos de manifestantes ya estaban acampados bajo las ventanas de su aliada política, Jaina, número dos, traidora. Benjamin Netanyahu adoptó un eslogan “Fraude del siglo” Dirigido por su ex defensor “Piensa sólo en él”. “Está tratando de engañar a los votantes y llevar voces a la izquierda”.El jefe de gobierno hizo las acusaciones el domingo por la noche, tras el anuncio de su exministro de Defensa. Dentro de Yamina, uno de los delegados abandonó el comité: votaría en contra del Gobierno de Unidad Nacional, mientras se negaba a dimitir.

Tienes el 64,07% de este artículo. El resto es solo para suscriptores.