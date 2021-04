En Israel, Benjamin Netanyahu lucha por formar un gobierno

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante la inauguración de la Knesset el 6 de abril en Jerusalén. Alex Kolomoiski / AFP

La ropa se puede leer en el rostro del presidente israelí Reuven Rivlin el martes 6 de abril. Al término de las consultas del día anterior con los partidos que ganaron las elecciones del 23 de marzo, el hombre de 81 años nombró al responsable de formar la coalición de gobierno.“Ningún candidato tiene una posibilidad realista de formar un gobierno”. Dos años y cuatro elecciones legislativas después, Israel todavía se encuentra en la misma situación: la mayoría de los israelíes ya no quieren al primer ministro Benjamin Netanyahu, pero nadie puede reemplazarlo.

Señor. Rivlin, por tanto, estaba enredado en pura aritmética. Reasignó esta tarea al Sr. Entregado a Netanyahu, que fue nominado por 52 miembros del Parlamento de 120 en Nazaret. Su principal rival, Yir Lapid, ganó cuarenta y cinco seguidores, entre ellos Naphtali Bennett, líder del partido de extrema derecha Yamina, por siete. Tres partidos: una lista consolidada de representantes árabes y comunistas; Ram, una creación islámica; Y el New Hope, dirigido por Gideon Sir, que es deficiente en Ligud, no recomendó a nadie.

« La tarea no es fácil, pero se puede lograr. ”, Anunció, en respuesta, afortunado de ser seleccionado, el martes. Para decirlo suavemente: el primer ministro de Israel con más años de servicio nunca ha estado en una posición tan mala para formar una coalición. Su partido, el Likud, con treinta escaños, lidera la carrera, pero esto es siete menos que la asamblea anterior. Sus aliados naturales en los partidos ultraortodoxos (dieciséis delegados) todavía lo apoyan como hombre, y cuenta con el apoyo de seis parlamentarios del partido religioso sionista. Bezalel Smotrich, Sres. La alianza entre judíos sofisticados, homosexuales y hegemónicos que Netanyahu ayudó a crear. Pero, con cincuenta y dos delegados, no hay número y a la derecha, los aliados no corren hacia la puerta.

“Él paga por sus travesuras pasadas”

« Ya nadie confiará en él Gideon Rahat, investigador del Instituto Democrático de Israel y profesor de ciencias políticas en la Universidad Hebrea de Jerusalén, dice. In Trouble: The National Unity Government Agreement, que concluyó con su rival Penny Kants en la primavera de 2020, el Sr. Netanyahu ofreció una alternativa a ser el jefe de un gobierno irrespetuoso. « En cambio, quería llevar al país a nuevas elecciones.. El primer ministro también paga sus travesuras pasadas: ha servido durante muchos años, por lo que nadie debe ser desafiado por su derecha. “

