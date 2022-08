En Irak, conflicto entre organizaciones chiítas se torna a favor de Moqtada al-Sadr

El parlamento iraquí está ocupado por partidarios del líder populista chiíta Moqtada al-Sadr en Bagdad el 1 de agosto de 2022. WISSAM AL-OKAILI / REUTERS

Durante varias horas, los bagdadíes contuvieron la respiración el lunes 1R En agosto, los ojos se centraron en la «Zona Verde», el distrito corporativo en el corazón de la capital iraquí. La realización de manifestaciones en competencia en esta periferia por parte de facciones chiítas rivales que se oponen a formar un gobierno después de las elecciones legislativas de octubre de 2021 podría degenerar en un conflicto abierto. Una coalición que incluye a los partidarios del líder populista Moqtada al-Sadr en el parlamento y, en particular, a partidos militantes pro iraníes confinados tras los muros de la «Zona Verde» es una demostración de fuerza contra sus socios de coalición. contenido.

Después de protestar durante varias horas durante la noche. «disturbio» Moqtada al-Sadr, sus partidarios han ocupado el parlamento desde el sábado para exigir nuevas elecciones y «Un Cambio Radical en el Sistema Político», miles de simpatizantes integracionistas comenzaron a dispersarse. Qais Al-Khazali, líder de la Liga de los Justos («Azaib Ahl al-Haqq»), uno de los partidos militantes que integran la coalición, llamó en un comunicado de prensa a desmantelar el campamento. A pesar de algunas escaramuzas con las fuerzas de seguridad por la «zona verde», se mantuvo la disciplina dentro del movimiento para evitar la intrusión en las inmediaciones de la empresa.

La coalición no se movilizó tan ampliamente como Moqtada al-Sadr, cuyos partidarios se manifestaron en gran número en Bagdad y las provincias chiítas del sur. No pudo resistir con un frente unido. Señor. Los llamados a la moderación se han multiplicado dentro de la coalición, que está dividida sobre la respuesta a las provocaciones de al-Sadr. En mensajes publicados en las redes sociales, algunas facciones sugirieron no participar en las manifestaciones, como las Brigadas de Hezbolá, una milicia cercana a Irán, y Hadi al-Ameri, jefe de la Organización Badr, que instó a las facciones rivales a resolver. Sus diferencias a través del diálogo.

Encontrar un compromiso

Jugar con estas facciones es central en la estrategia de Moqtada al-Sadr para imponer un compromiso a su favor. El lunes, un titular sadrista, el Sr. Respondiendo al llamado de Al-Ameri, dejó la coalición y se unió al Sr. Sugirió apoyar el llamado de Al-Sadr. La noticia volvió a señalar con el dedo acusador al exvicepresidente Nouri al-Maliki, el favorito de Moqdada al-Sadr, quien ha sido acusado de querer dictar sus puntos de vista sobre la formación de un gobierno y fomentar el extremismo contra el líder populista. Líder de la Liga de Luchadores Justos, Qaïs Al-Khazali.

