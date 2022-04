En estos dos próximos eventos la princesa Charlene quiere aparecer en público

La princesa Charlene de Mónaco lleva unos meses recuperándose. Tras una larga estancia en Sudáfrica, pasó cuatro meses en una empresa en Suiza, antes de volver a Rock. La esposa del príncipe Alberto volverá a aparecer en público. Charlene tiene como objetivo asistir a dos eventos que son importantes para ella.

Charlene de Mónaco hace todo lo posible para asistir a estos dos eventos

Según nuestra información, se acerca el primer compromiso público de la princesa Charlene de Mónaco. La esposa del Príncipe Alberto II actualmente está haciendo todo lo posible para recuperarse en unos días.

Durante estos dos eventos, la princesa Charlene se prepara para volver al frente del escenario si su salud se lo permite (Foto: DPA/ABACAPRESS)

La princesa Charlene, de 44 años, viajó a Sudáfrica a mediados de mayo de 2021, donde contrajo una infección de otorrinolaringología tras una cirugía anterior. Hasta principios de noviembre estuvo en África, sin poder tomar el avión debido a la presión de la altura. Llegado pocas veces a Mónaco, se celebró un consejo familiar, durante el cual la princesa reconoció la necesidad de ser recluida en una institución asistencial. Fue en Suiza donde Charlene extendió su regreso hasta principios de marzo de 2022.

En las raras fotos compartidas por el Palacio del Príncipe, la princesa Charlene lucía muy delgada debido a la dieta líquida que consumió durante su recuperación en Sudáfrica, donde se sometió a varias cirugías en el área de otorrinolaringología. Esta fue una de las condiciones médicas que recibió durante su estadía en Suiza.

El Torneo de Rugby de Sainte-Dévote y el Desafío de Bicicletas Acuáticas lo inspirarán a rescatar a la Princesa Charlene.

Al comienzo de la décima edición del partido Saint-Divot, los miembros de la familia de los Historiadores se enteraron de que esperaban que la madre de Jack y Gabriella de Mónaco asistiera en unos días. El torneo de rugby está organizado por la Federación de Rugby de Mónaco con el apoyo de la Princesa Charlene de la Fundación de Mónaco. La 10ª edición, prevista para 2021, fue cancelada por medidas sanitarias. El año anterior, por razones similares, no se consideraron partidos.

En 2019, 17 equipos de la División U12 (menores de 12 jugadores) compitieron en el Estadio Louis II. Nuevas naciones ingresaron a la competencia ese año. El objetivo de la competición es introducir a los juniors al Oval Ball. Una de las tres misiones principales de la Fundación Princesa Charlene es la educación deportiva para los jóvenes. En el marco de esta competición se han organizado una serie de eventos deportivos, como un encuentro para la mayoría de los jóvenes a partir de los 3 años.

El otro gran evento del que escuchamos, la Princesa Charlene estaba muy preocupada fue el Riviera Water Bike Challenge. Las motos acuáticas, motos acuáticas de tipo acuático, saldrán del Yacht Club de Mónaco el 5 de junio. En septiembre de 2020, el La princesa Charlene participó en la carrera benéfica de 180 km En ese momento anexó Calvi a Mónaco. Para participar en el desafío, Charlene tardó mucho tiempo Entrenó durante todo el verano con el campeón de MMA Connor McGregor.

En 2020, la Princesa Charlene aceptó el Waterbike Challenge después de un largo verano de sesiones de entrenamiento (Foto: Princesa Charlene de la Fundación de Mónaco)

La mala salud de la princesa y la falta de entrenamiento no permitirán que Charlene despegue en su bicicleta de agua este año, pero su propósito será poder comenzar la carrera. La princesa Charlene, apareció con el pelo muy corto Rubio platinado en fotos familiares compartidas en Semana SantaHará todo lo posible por confirmar su presencia en estos dos compromisos deportivos: el Tournoi Saint-Divot y la suelta Riviera Water Bike Challenge.

Eso sí, durante la tradicional participación de Grimaldi en las fiestas de Saint-Jean del 23 y 24 de junio, los Monacask esperan encontrarse con la princesa Charlene con todos sus familiares. Dado que el evento aún está un poco lejos, no sabíamos si la princesa iría allí. Unos días después, con intervalos de diez días, también habrá una exposición del célebre Paul de la Rose y la Cruz Roja de Mónaco, que tomará la forma de un concierto similar al del año pasado.

Hay muchos rumores sobre dónde se está recuperando la princesa. Según el diario australiano Hu, Charlene habría vuelto a salir de Mónaco hace unos días. Este rumor no ha sido confirmado. Dado que la agenda de la primera mujer de Mónaco no se hace pública, no se puede confirmar su presencia en los eventos.