En España, tras la finalización del estado de alerta sanitaria, el desborde es controvertido

“Estábamos listos para las festividades, no para las celebraciones de Año Nuevo …” La representante del gobierno español en Madrid -equivalente a la canciller- Mercedes González no podía creer lo que veía cuando cientos de jóvenes atacaron Barcelona o el centro de la capital de la noche del sábado al domingo. Salamanca, sin máscara ni distancia de seguridad, para celebrar la subida del nivel de alerta sanitaria, “¡Libertad, libertad! “Tenemos que ser libres: hay muchas restricciones”, Algunos decían bailar frente a las cámaras de televisión, borrachos. “Estamos cansados ​​de la epidemia”, Otros gritaban botella en mano hablando de ellos “Emoción”, Suyo “Felicidad” D ‘“Mantente en contacto”, De “Canta, disfruta”.

A la medianoche del sábado 8 de mayo finalizó la alerta sanitaria en España, lo que llevó al gobierno federal a solicitar una prórroga del parlamento. Con una tasa de 80 casos por cada 100.000 habitantes en siete días, el ejecutivo de izquierda liderado por Socialist Point Sánchez estimó que este estado de emergencia, que restringe los derechos fundamentales, entraría en vigencia el 25 de octubre de 2020. Ya no es necesario. El efecto principal fue el restablecimiento de la libre circulación entre las regiones, que había estado cerrada desde octubre, pero el fin de las restricciones a las reuniones públicas y el levantamiento del toque de queda en la mayoría de las regiones.

Por lo demás, cada región está llamada a tomar sus propias medidas para controlar la epidemia. Por eso, la mayoría de la gente ha decidido cerrar los restaurantes y bares a las 23:00 o medianoche. Las mediciones aún son bajas. Las ciudades o distritos más afectados por la epidemia deben restringirse con la aprobación del poder judicial. El respeto por los gestos restrictivos es fundamental.

Llamamientos a la “responsabilidad”

Por lo tanto, el albacea no esperaba que se notara mucho. “El estado de la orden de advertencia no es el fin del Gobierno 19 ni el fin de los riesgos” Fernando Simón, director del Centro Coordinador de Alerta Sanitaria, recordó “Muy decepcionado”. Sin embargo, el gobierno no quiso revisar su copia.

“Actualmente, todas las comunidades autónomas [les régions fortement décentralisées] Hay suficientes herramientas legales para hacer frente a la epidemia ”. Sánchez reiteró el lunes que la polémica por las películas felices en el país se ha intensificado. El jefe de Gobierno, optimista sobre la situación sanitaria y la mejora de la vacuna, estimó que el 18 de agosto se vacunará al 70% de la población. “Tenemos cien días para lograr la inmunidad de grupo”, Él prometió.

