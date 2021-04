En Ecuador, el movimiento indígena gana peso en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales

Cónsul Dixie de Ecuador el 6 de abril de 2021 en Fujili. No apoyó a ninguno de los dos candidatos en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 11 de abril. Christina Vega Roher / AFP

El 7 de febrero, durante la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Ecuador, la joven activista india Naira Salan votó por Yaku Pérez. Con el 19,39% de los votos, el candidato del Partido Verde hizo una aparición sorpresa y se perdió la segunda vuelta. El domingo 11 de abril, Naira pasará su boleta: no quiere aprobar, “No hay sistema electoral ni candidatos que se presenten en la segunda vuelta”. Sin embargo, Andrés Aras y Guillermo Lasso están desarrollando planes políticos muy diferentes. El primero fue un economista socialista de 36 años, heredero del expresidente socialista Rafael Correa (2007-2017) y su Partido Unión por la Esperanza (UNES). El curador Guillermo Lasso, no tenía diploma, pero era banquero. A los 67 años, se presenta a la presidencia por tercera vez bajo los colores del partido que fundó, CREO (creando oportunidades).

Naira se niega a elegir “Entre la pseudoizquierda corista y la derecha neoliberal, ambas defienden un modelo de desarrollo basado en la minería”. Rafael Korea no mostró piedad con el movimiento indio, aunque apoyó su llegada al poder en 2007. “Incapaz de cooperar, trató de destruirlo”, Dice el economista de izquierda Pablo Davlos. El Movimiento de Solidaridad Groenlandia-Nuevo País Glow, la Confederación de Pueblos Indígenas del Ecuador (Konai) y Yahu Pérez pidieron un empate en la segunda ronda. Pero la instrucción no fue unánime. Todos los indios, excepto los activistas ambientales, no estuvieron de acuerdo sobre qué hacer el 11 de abril.

Trece millones de votantes, el 7% de los cuales se definen como amarindios, están llamados a votar este domingo 11 de abril para decidir entre los dos candidatos. La votación es obligatoria en Ecuador, incluidas las epidemias. La semana pasada se declaró el estado de emergencia en ocho provincias para hacer frente a una nueva epidemia.

“Anti-Cooperación”

Encuestas recientes publicadas por el Sr. Dando a Aras una ligera ventaja, encabezó la primera ronda con el 32,72% de los votos. Pero la brecha se redujo, con el Sr. ganando solo el 19,79% en la primera ronda. Lasso está detrás de él. Un funcionario del Consejo Nacional Electoral no ocultó sus miedos “Para declarar una decisión que sea confiablemente ajustada”. Yahoo Pérez continúa negando las cifras de la primera ronda, que los funcionarios electorales tardaron dos semanas en anunciar. Sus votantes, indios o jóvenes urbanos, a menudo creen que se ha producido un fraude.

