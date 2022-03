EN DIRECTO – Homenaje al Príncipe Felipe en Londres: La conmemoración ha terminado

En Londres, en presencia de la pareja real belga, aquí está la información más reciente tras el evento en homenaje al Príncipe Felipe, Señor de Edimburgo.

Un evento para rendir homenaje al Príncipe Felipe, esposo de la Reina Isabel II de Inglaterra, tuvo lugar esta mañana en la Abadía de Westminster, Londres. El príncipe Felipe murió el 9 de abril, al amanecer de su cumpleaños número 100. El acto de homenaje tendrá lugar a las 10:30 hora local o a las 11:30 en casa. Asistirá la pareja real belga.

Aunque la presencia de la reina Isabel II todavía está en duda esta mañana, toda la familia real debería estar allí. El príncipe Harry, por otro lado, sería un gran acompañante de este tributo. Según varios testimonios recogidos en Londres, el príncipe Harry tendrá un nieto indigno porque esta ausencia es mal percibida por el pueblo británico.

13:25 – Termina la ceremonia

Esto es lo que se anunció: La conmemoración del Príncipe Felipe duró 40 minutos. Ya se terminó.

12:45 – Comienza la ceremonia

Suenan las campanas y se cierran las puertas de la abadía. Comienza la ceremonia, y dura menos de una hora.

12:30 h – Llegada de la reina Isabel acompañada del príncipe Andrés.

El príncipe Andrés, en el centro de muchos casos controvertidos, se acercó a Abe, pero no pasó por la entrada principal como otros miembros de la familia real. Se llevó a su madre, la reina Isabel, con él.

12:22 – Llega la familia real británica





El príncipe Carlos y su esposa Camila y su hijo el príncipe William y Kate Middleton han llegado a la Abadía de Westminster… ¡y George y Charlotte tienen allí a sus dos hijos!

12:05 pm – Nuestra soberanía ahora ha llegado al sitio

Nuestros soberanos han venido en autobús con otras familias reales extranjeras, incluidos el rey Willem Alexander y la reina Máxima (Países Bajos).

12:01 pm – Para comodidad de la Reina, la ceremonia se limitará a 40 minutos.

Para proteger a Isabel, se decidió que la ceremonia no duraría más de 40 minutos. Como temen los fanáticos de la familia real, la Reina no entrará por la puerta principal, la «Gran Puerta del Oeste». Entonces ella tiene que caminar por un corto tiempo para llegar al asiento.

11:59 am – Llega el primer ministro Boris Johnson

El primer ministro británico, Boris Johnson, llega poco antes de la ceremonia en memoria del príncipe Felipe. Se encuentran otros rostros conocidos de familias reales: el arzobispo Justin Welby de Canterbury, Chris Witt, director médico británico de Inglaterra, o la condesa de Mountbatten, Penelope Notchbull, Birmania.

11:47 am – La familia real belga llegará pronto

El silencio prevaleció frente a la Abadía de Westminster. Los primeros invitados reales, incluidos nuestros soberanos, deberían comenzar a llegar.

11:45 – Un total de 2000 personas, incluida la Reina

Un total de 2.000 personas asistirán al funeral del Príncipe Felipe. La Reina fue vista esta mañana con su hijo, el Príncipe Andrés, antes de la ceremonia. Esta es la primera aparición de la Reina en cinco meses.

10:58 am – La reina Isabel llega confirmada

Ha cancelado sus últimas actuaciones públicas y su asistencia aún es incierta. Buckingham ha confirmado que Isabel II quedará bien en memoria de su marido, el príncipe Felipe. Entre la multitud que había acudido para asistir a la ceremonia, algunos temían que la reina viniera desde la parte trasera de la abadía y no pudiera verla. Otros miembros de la familia real entran por la entrada principal.

10:53 a. m.: el príncipe Harry está prácticamente ausente del evento

El príncipe Harry no asistió a gran parte del evento. Fue el único miembro de la familia real británica que no rindió homenaje a su abuelo.

10:35 am – Los británicos apoyan a la familia real

En la multitud alrededor de la Abadía de Westminster, se puede ver a los británicos que vienen a apoyar a la familia real y a recordar al Príncipe Felipe. ¡Entre ellos, Joseph llevaba puesta la Union Jack!

10:30 am – La reina Isabel aún no está aquí



¿Se embarcará la Reina en un viaje para recordar a su difunto esposo? Esta es la cuestión de si aún no ha sido vista ante la Abadía de Westminster el martes por la mañana. A la llegada de la Reina -o nada- se suspendió la prensa británica.



10:26 am – 500 personas ya han llegado

El tributo al príncipe Felipe comenzará pronto. Frente a la Abadía de Westminster ya hay 500 invitados del Mundo Asociado

9:45 am – El príncipe Andrew asiste al evento de homenaje

El príncipe Andrew, en un alboroto mediático, dijo que el hombre regresó con su padre el martes por la mañana. El duque de York estaba en la lista de invitados, pero su presencia finalmente se agregó al espectáculo del día, anunció el Palacio de Buckingham.

Esta es la primera vez que aparece en público desde el funeral de su padre. El príncipe no ha estado en privado desde que se interpuso la demanda en su contra por abusar sexualmente de la menor Virginia Kifre durante los hechos. Los casos se abandonaron recientemente después de un acuerdo financiero. El príncipe Harry y su esposa Megan no asistirán y la pareja ya no se siente segura en el Reino Unido.

4:06 am – Se espera a la reina Isabel II en la ceremonia

Después de una serie de cancelaciones por problemas de salud, se espera que la reina Isabel II haga su primer gran viaje público en unos meses para una ceremonia religiosa en memoria de su difunto esposo, el príncipe Felipe, el martes.

Si bien sus servicios hasta ahora han puesto en duda su existencia, el Rey, que celebra su 96 cumpleaños en abril, en un evento lanzado por el Palacio de Buckingham, ha estado «sacudiendo» 73 años de tributo a su esposo y a ella desde el 10 GMT: 30