En cuanto a Vin Diesel, el personaje de Twain Johnson es gracias a él …

Cuándo Rápido y Furioso9 Viniendo al cine, regresa con mucha seriedad sobre su papel en el entrenamiento de Diesel Saga y Twain Johnson.

Licencia Rápido y Furioso Una culpa para muchos, apenas un minuto antes de este gracioso desmayo sobrealimentado. Cuanto más obtenga algún derecho, más libremente irá y lo queremos. Vemos a este grupo de entusiastas del tuning salvando al universo de los golpes de los grandes coches con un feliz segundo grado. Pero aún Hay alguien que se toma todo muy en serio Y es Vin Diesel.

El actor, que es inseparable de la franquicia, elogia más a Saga, a veces diciendo que estas son las mejores películas jamás entregadas a la humanidad. Diesel toma Rápido y Furioso Muy en serio se ha puesto en una posición pequeña Como guía en el paquete. Si eso es todo Twain Johnson Bueno, gracias a él por eso.

Practica de la manera difícil

Si nuestra página no cree plenamente en el propósito generacional del depósito de chatarra de coches en barcos o aviones magnéticos, Vin Diesel es él. Muy serio sobre el legado de la historia.. Y Rápido y Furioso No hay revolución en el mundo, la única diversión que forma parte del personaje de Diesel es la misma diversión, tal (¿ciego?) El amor es raro. En una entrevista Salud de los hombres, Regresó con un cierto sentido menor de la importancia de Vin Diesel Saga:

“Así que no es raro que pronuncie un discurso en el que diga ‘hacemos esto bien para las personas que ya no están con nosotros’, lo cual es muy real y las implicaciones son muy graves. Tiempo, hacemos esto bien para las personas que aún no han nacido.

Cuando tiene la perspectiva única de crear un derecho a través de generaciones, comprende que todos debemos ser lo más brillantes posible. Debemos alcanzar el nivel más alto posible. Porque es más importante que una película. Más de dos horas para escapar. Algo más puede estar en peligro. ”

Vin Diesel, entrenador personal

Y Vin Diesel, quien es el punto focal (y productor) de la franquicia, naturalmente se presenta como un entrenador para otros actores. Esto es exactamente lo que pasó con Twain Johnson, el exluchador que ya llevaba 20 películas por detrás. Pero lo que sea, Porque es gracias al buen consejo de Vin Diesel El carácter de Hobbes es muy bueno. Finalmente, dice:

“Es un personaje difícil de interpretar, el personaje de Hobbes. En ese momento, estaba buscando el amor por las vacas que me ayudara a conseguir una actuación donde necesitaba ir. Como productor, lo asumí yo mismo”. Bueno, vamos a tomar a Twain Johnson, quien está asociado con la lucha libre, y forzar al mundo del cine, al público, a pensar en su personaje como alguien que no conocen, cuando Hobbes te golpea, ladrillos de C ton.

Cuando estás cansado de recibir consejos amistosos

Esto me enorgullece, esta estética. Tomó mucho trabajo. Teníamos que ir allí y, a veces, en ese momento, había mucho amor por las vacas. Nunca estaré al nivel de Fellini, pero haré cualquier cosa para obtener un rendimiento real en cualquier tema que produzca. ”

Vin Diesel tiene un interés tan ciego Rápido y Furioso Más allá del ridículo, algo lo toca. Nunca está predispuesto hacia su hijo. En cualquier caso, Saga volverá. Rápido y Furioso 9, Esta planeado Al 14 de julio en Francia. Espera, puedes averiguarlo Oportunidad para la próxima aventura con Twain Johnson Jumanji4 (Y sin la ayuda de Vin Diesel).