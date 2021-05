En Colombia, exlíderes de las FARC se declaran culpables

El exlíder guerrillero de las FARC Carlos Antonio Losada el 23 de septiembre de 2019 en Bogotá. Louisa González / REUTERS

Fueron derribados por una cruz hace cuatro años. Hoy reconocen los crímenes que cometieron. Siete ex líderes guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) coinciden en un comunicado de 130 páginas “Obviamente” Ahora se ha relajado su responsabilidad de tomar rehenes en la práctica por parte de la organización armada.

El documento fue enviado el viernes 30 de abril por los Jueces de Paz (JEP), quienes lo acusaron formalmente de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en enero, alegando que fue responsable de más de 21.000 secuestros entre 1990 y 2016. Tortura y trato degradante a las víctimas. “El secuestro es legal y políticamente inaceptable e injustificable. Dice el informe de los ex líderes guerrilleros. Nunca es nuestra intención negar el dolor de las víctimas. “

En opinión de expertos Justicia interina – Todas las medidas que permitirán a un país enfrentar crímenes de guerra pasados ​​- y aquellos que apoyan la paz negociada, decisión de las FARC “Histórico”. Pero, el viernes, los medios de comunicación la eclipsaron en su mayoría por oleadas de movilización, que han sacudido las principales ciudades del país desde el 28 de abril. La policía reprimió violentamente los actos de vandalismo y las manifestaciones el viernes por la noche, especialmente en el vacío (oeste), el ejército se había desplegado y se informó de la cifra de muertos no oficial de 14 muertos. Human Rights Watch ha dicho que 35 personas han muerto y muchas más están desaparecidas desde que comenzaron las protestas.

Los ex líderes necesitan escapar de la prisión

Sindicatos, partidos de izquierda y organizaciones sociales convocaron a nuevas manifestaciones el sábadoHay Tal vez. Quieren que el presidente Evan Duke (derecha) bloquee la reforma fiscal que quiere que el Congreso apruebe en medio de una epidemia.

Los ex líderes guerrilleros deben escapar de la prisión. El tratado de paz de 2016 que creó la JEP establece que los perpetradores de crímenes atroces, ya sean militares o guerrilleros, enfrentarán penas alternativas si confiesan los crímenes que han cometido, se disculpan y aceptan pagar una indemnización a las víctimas. En enero, el presidente del tribunal, Eduardo Sifuventus, anunció: “La guerrilla ha entregado sus armas. Aún no ha revelado la verdad”. Ahora corresponde a los jueces de la JEP decidir sobre las multas aplicables a los ex ministros principales.

