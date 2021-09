En China, Xi Jinping lanzó una campaña para 2022 sin desafíos, pero no sin desafíos

El presidente chino, Xi Jinping, Beijing, 28 de junio de 2021, durante el evento que marca el centenario de la fundación del Partido Comunista. Thomas Peter / Selectores

Esta revelación puede hacer reír a los occidentales, pero Xi Jinping está haciendo campaña. Definitivamente una campaña con características chinas. Con papel de aluminio con puntos. No sin desafíos, pero no sin desafíos. No sin encuestas, pero no sin preguntas. No sin frases cortas pero sin motivos implícitos. No sin candidatos pero sin ambiciones. Sin embargo, con las imágenes más bellas.

El lunes 13 de septiembre, a través del estudio de Xi Jinping en Shanxi, Mao en el norte de China se refugió una docena de años después después de una larga marcha y en 1943 conoció a los padres de Xi. , Xi charla con campesinos, Xi se inclina sobre un monumento al maoísmo, Ji sale de un pueblo en un sencillo minibús con vidrieras … El mensaje es claro: el mejor líder era cercano al público y fiel a su apariencia.

Diez años en el poder, Xi Jinping, de 68 años, debe haber cedido durante el XXmi Congreso del Partido Comunista que se celebrará en otoño de 2022. Esta fue la regla impuesta por Deng Xiaoping en 1982. Pero Xi Jinping recibió un cambio en la constitución en 2018 y le permitió seguir siendo presidente de por vida. Es probable que sea reelegido. ¿Cuáles? ¿Y por cuánto tiempo? Éstas son dos preguntas importantes.

Xi Jinping es el secretario general del Partido Comunista, presidente de la República y presidente de la Comisión Militar Central. ¿Conservará estos tres puestos? ¿Está dispuesto a renunciar a uno? Por el contrario, ¿quiere restablecer y ocupar la dirección del partido como Mao? Sphinx abandona el misterio. Podemos averiguar más en noviembre. Dos meses después, se celebró la última reunión de la asamblea general del comité central del partido antes del Congreso. Hablaremos de la historia del partido, del pensamiento de Xi Jinping, pero en principio, de la organización del próximo cargo político, desde 2022, la mitad de sus 25 miembros han alcanzado la edad de 68 años, que es el límite de edad. En toda China, miles de reinas y reinas esperan esta renovación, que ha tenido un efecto catastrófico en muchos voluntarios del partido. Pero, francamente, Xi Jinping no anunciará sus opciones hasta el último momento.

“Doble ciclo” y “prosperidad general”

