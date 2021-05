En Brasil, nuevas protestas contra el presidente Bolzano

En Río, miles de personas corearon “¡Fuera Bolzano!” Durante una manifestación organizada por organizaciones de izquierda el sábado. “. MAURO PIMENTEL / AFP

¿Caerá o no? El sábado 29 de mayo, en Río, el lugar de encuentro previsto para la manifestación contra el presidente brasileño Jair Bolzano no parecía haber sido seleccionado al azar. El encuentro comenzó a la sombra del famoso edificio Balanya Mas Neo Kai (“Incline pero no se caiga”): un enorme edificio de hormigón que se inauguró en 1948 es famoso por ser inestable, pero no se ha derrumbado en siete largas décadas.

En cuanto a la izquierda brasileña, pretendía movilizarse masivamente para derrocar finalmente al líder irreversible de la extrema derecha, cuya popularidad está cayendo en picado, y la mayoría de los brasileños (57%, PodeData) ahora piden despidos. Se ganó la carrera: se llevaron a cabo mítines en al menos 200 ciudades, con decenas de miles de manifestantes reunidos, dependiendo de la región.

¿Eslogan? ” ¡Saca a Bolsanaro! » (“¡Fuera Bolzano!”). En Río, por invitación de los principales partidos de izquierda, la procesión pasó por las amplias arterias y los pequeños callejones del centro de la ciudad bajo el sol. Para esta ocasión, tenemos banderas rojas (sindicatos de izquierda), verdes (activistas ambientales), moradas (feministas) o negras (en homenaje a las 460.000 víctimas del Gobierno 19). Por invitación de los organizadores, casi todos los manifestantes llevaban máscaras. Según las Agencias France-Presse (AFP), unas 10.000 personas participaron en la protesta en la capital brasileña.

En la Avenida Vargas, Rodrigo marchó de lado, evitando mezclarse con la mayoría de la multitud. “Tenía un poco de miedo de estar en medio de una epidemia”, Reconoce a este maestro de 34 años, que no ha renunciado a venir, mientras 2.500 brasileños mueren cada día como consecuencia del Govit-19. “ ¡No podemos quedarnos en casa para ver qué está pasando! El gobierno de Polsano es más peligroso que el virus ”, Él añade.

Lula, el campeón de los manifestantes

En el desfile, el ambiente es pesado. Son muchas las familias de las víctimas. “Me niego a convertirme en estadístico”, Leemos en un cartel. ¿Da miedo? ¿Cansado? ¿La crisis económica? Como en otros lugares de Río, las multitudes no vacilaron y atrajeron a un gran número de personas. La culpa parcial de las organizaciones de izquierda se divide sobre la base de los méritos de una manifestación en medio de una epidemia. Ni el sindicato único (CUT) ni el sindicato popular del Movimiento de los Sin Tierra (MST) han exigido oficialmente que sus afiliados salgan a las calles.

