En Armenia, Nicole Pacchinian da la bienvenida a una “revolución del acero” en las elecciones legislativas

El cartel de campaña de la primera ministra armenia Nicole Pacchinian se llevó a cabo en Ereván, Armenia, el 20 de junio de 2021, el día de las elecciones parlamentarias.

Nicole Pacchinian probablemente no esperaba un éxito tan grande. El Primer Ministro de Armenia ganó las elecciones parlamentarias anticipadas el domingo 20 de junio con gran éxito. A su partido le fue peor de lo esperado en las encuestas de opinión, que lo vieron ganar alrededor del 53,9 por ciento. % Voces. El ex periodista, que llegó al poder en 2018 tras una revolución prodemocrática y pacífica, reclamó la victoria desde la noche del domingo al lunes. Se felicitó por esta noticia. “Revolución”, No esta vez “Terciopelo” Más “Acero”. “La gente nos ha dado un mandato para la dictadura de la ley y los derechos y debemos usarlo de inmediato”, dijo. Añadió que había invitado a sus seguidores a una reunión en Ereván el lunes por la noche.

Su principal oponente, el actual oponente, Robert Kotcharian, se quedó muy atrás. 21,04% de los votos. El presidente ruso Vladimir Putin, que gobernó Armenia de 1998 a 2008, fue reprendido de inmediato por un expresidente que se consideraba a sí mismo entre sus amigos. “Falsificaciones planificadas previamente” Y solicitado “Examen minucioso de los fraudes sospechosos y denunciados”. “Hasta que estas preguntas no estén completamente respondidas, el campamento no aprobará los resultados de la votación”, dijo. Su creación, dijo Alliance Armenia.

Los votantes hacen fila frente a un colegio electoral en el distrito de Zaydun de Ereván, Armenia, el 20 de junio de 2021, durante las elecciones parlamentarias anticipadas en Armenia.

Sin embargo, la Comisión Electoral Central prometió, “En general, las elecciones se llevaron a cabo de acuerdo con la ley”.. Los observadores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación (OSCE) en Europa, que es responsable de monitorear la transparencia de la votación, presentarán sus primeros resultados el lunes.

Con más del 49% del electorado participando en el referéndum, el Primer Ministro decidió organizarse bajo presión después de la derrota del país en Azerbaiyán. Guerra en Nagorno-Karabaj, En el otoño de 2020. Su victoria le da una nueva justificación.

“La gente está siendo pisoteada”

Un tercio de los votantes dudó hasta el último minuto entre los candidatos pensando que tenían una opción “Al menos no está mal”, Hace que la decisión sea incierta. “Pasamos por un momento muy difícil. No soy una persona confiable”, dijo. Lucini, desempleada de 36 años, explicó antes de ir a las urnas. “Este es un voto anti-kotsheriano más que un voto pro-pachino. El temor de que el kocharyan provoque que la gente vote por un primer ministro que se considera un 51% incompetente pero honesto”, dijo. Nersus Cabalyan, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Nevada en Las Vegas y coautor de un estudio previo a la encuesta, explica.

