En Alemania, un debate electoral lento un mes antes de una elección incierta

Los candidatos presidenciales Armin Laschet (CDU-CSU), Annalena Barbach (Green) y Olaf Scholes (SPD), antes del debate, en un estudio de Berlín, 29 de agosto de 2021 Michael Kepler / AB

En la caída libre del referéndum, Armin Lachet (CDU-CSU, demócrata cristiano) iba a lanzar el ataque. Como nueva opción, Olaf Scholes (SPD, socialdemócrata) no estaba interesado en correr riesgos. Como forastera, Annalena Barbach (Green) debería marcar la diferencia. Al reunirse en el RDL programado para el primer debate televisado el domingo 29 de agosto, cada uno de los tres candidatos principales para el sucesor de Angela Merkel tenía una hoja de ruta bien definida.

Durante casi dos horas, lo pegaron en la carta. Empezando por Armin Lasheet, que estaba bajo mucha presión. Criticado por su inestabilidad y ambigüedad, incluso en su bando, el líder de los conservadores hizo todo lo posible por destrozar sus habituales curvas. Las mandíbulas se entrecerraron, los ojos oscuros, y cuando llegó a una ciudad en la Renania devastada por las inundaciones, quiso evitar cualquier sonrisa que pudiera recordarle la imagen que se le había pegado a la piel desde que fue filmada.

Para Olaf Scholes, ahora su enemigo más formidable, dejó de lado su golpe principal. Él culpa al SPD por oponerse al uso de drones en asuntos de seguridad, especialmente en el carro. O incluso invitando al candidato socialdemócrata a responder “no” a la pregunta de la posibilidad de una alianza con el Partido de Izquierda Die Link. Aunque sugirió que la posición de este partido en la OTAN o Europa era que tal alianza era muy poco probable, este último se negó a dejarlo claro.

Estos dos ángulos no se seleccionan al azar. Una de las debilidades de Olaf Scholes en esta elección es en realidad el SPD, del que definitivamente es el candidato hoy, pero en el que dejó el Partido de Izquierda a fines de 2019 y no se presentó a la presidencia. Sin embargo, en una política de defensa como la relación con De Lincae, Olaf Scholes se encuentra en la embarazosa posición de alguien que personalmente no está de acuerdo con la dirección de su partido, pero que no debería decirlo en voz alta políticamente.

“Merkelización” de Olaf Scholes

Ante estos rasguños, el candidato del SPD se opuso a una incapacidad de la Esfinge para lograr desestabilizarlo por su capacidad para desestabilizarse a sí mismo sin responder con precisión a su oponente. En el pasado, este discurso autómata no siempre ha estado a su favor, recordando el sobrenombre de “Scholsomat” que le dieron cuando fue secretario general del partido de 2002 a 2004. Hoy, el candidato del SPD piensa en su fuerza. Sobre todo porque esta templanza recuerda a Angela Merkel, quien es ministra de Hacienda desde 2018 y se muestra como sucesora. Un complemento al reclamo del SPD mediante la distribución de un cartel de unos días de su candidato marcado con esta frase: “Puede ser presidente” (“Puede ser presidente”).

