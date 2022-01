En Afganistán, los talibanes están diciendo a los comerciantes de Herat que corten las cabezas de las modelos.

Cabezas de Menequins en una tienda de ropa para mujeres en Herat el 5 de enero de 2022. – / AFP

Afganistán, uno de los países más pobres del mundo, está al borde del colapso económico. A principios de diciembreLa ONU advierte sobre la hambruna, estima que 23 de cada 40 millones de afganos corren el riesgo de sufrir escasez de alimentos “Grave” Este invierno. Sin embargo, el nuevo régimen tiene otras prioridades, a saber … la decapitación de modelos femeninas después de que atacaran a los salones de belleza cuando llegaron al poder el 15 de agosto.

Canal de noticias afgano Noticias DoloEl 30 de diciembre, los talibanes de la ciudad ordenaron a las empresas de Herat que retiraran las cabezas de los maniquíes femeninos, en estricta interpretación de la ley islámica que prohíbe la representación de figuras humanas.

Resultados revisados

“Les pedimos a los comerciantes que le cortaran la cabeza a los modelos porque estaba en contra de la ley [islamique] Sharia “El miércoles 5 de enero, Aziz Rahman, jefe del Departamento de Mejoramiento Moral y Prevención del Mal, confirmó que Herat es la tercera ciudad más grande de la provincia del oeste de Afganistán con una población de alrededor de 600.000 habitantes. “Si solo se cubren la cabeza o las joyas, el Mensajero de Allah no vendrá a su tienda ni a su casa para bendecirlos”.Continuó, los vendedores de ropa prometieron que obedecerían.

Los vendedores de ropa de Herat criticaron la medida. Uno de ellos, Aziz Ahmed Haider, le dijo a Dolo News que lo estaban usando “Maniquíes para exhibir disfraces”. Personas como Mehran Assisi lo han señalado “Los menequines se utilizan para exhibir ropa en todos los países, incluidos los países islámicos”. Pero los talibanes han sido tercos. El Departamento de Moralidad y Prevención de Abusos ha advertido que serán severamente castigados si violan esta orden.

Los comerciantes están de acuerdo: un video subido el 3 de enero muestra a un comerciante decapitando una docena de maniquíes femeninos. Originalmente compartido por Homira Katherine, un escritor radicado en Kabul, ha sido visto 730.000 veces y reeditado por la prensa. BBC Zia Shahreyer.

Muchos comerciantes de Herat entrevistados por la agencia France-Press dijeron que no estaban contentos. “Como puede ver, hemos cortado las cabezas de los maniquíes de la tienda”., Lamenta Bashir Ahmed, quejándose de que cada uno de sus modelos le cuesta 5.000 afganos (unos 42 euros). “¿Cómo cree que puede vender sus productos a los consumidores cuando no hay un modelo?”, Añadió.

En un artículo publicado el 17 de agosto Revista Prospect, Publicado por el historiador británico Charlie Camel Perla de corazón: Historia de Herat (“La perla de Khorasan: una historia de Herat”, no traducida por Hurst & Co en 2016), Preocupaciones por el futuro de la ciudad.

Recordó que durante el Renacimiento, paralelo a Florencia, fue considerado el centro del patrimonio cultural y artístico de Afganistán. Su población, principalmente tayiko y hazara, habla principalmente tory. Fue víctima de los talibanes entre 1996 y 2001, pero Herat trató de mantener algunas similitudes en la vida cultural en forma de un círculo de lectura clandestino para mujeres y una revista cultural.

Reducción de derechos

Marzia Babakarkhail, ex juez de un tribunal de familia en Afganistán y refugiada en el Reino Unido, explica a un diario británico. El independiente Esta decisión de los talibanes revela que “¿Quiénes son realmente?”. “Lo esperábamos, pero me hubiera gustado el personal [pour la promotion de la vertu et de la prévention du vice] Centrarse en la asistencia y el alivio de la pobreza ”, Tuiteó Martes farhadi, Exfuncionario del régimen anterior en Afganistán.

Los talibanes aún no han emitido ninguna orden nacional sobre los modelos. Al final de su primer reinado, en marzo de 2001, Han destruido dos estatuas de Buda de Bamiyán. Desde que regresaron al poder, han buscado ser reconocidos por la comunidad internacional y afirman ser muy moderados.

Desde entonces, han impuesto una serie de restricciones. Especialmente mujeres y niñas.. Anunciaron que las mujeres que quisieran viajar largas distancias debían venir con un pariente varón y que los taxistas solo debían llevar mujeres en sus vehículos si llevaban mujeres. “Velo islámico”. Los funcionarios talibanes también han intensificado las búsquedas de alcohol y prohibido la música.

El martes, unas 30 mujeres protestaron en Kabul por sus derechos, pero exigieron que los talibanes se detuvieran. “Máquina criminal” Y los asesinatos de miembros del antiguo régimen.

