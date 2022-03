En Afganistán, los estudiantes de secundaria y preparatoria han sido privados de educación por los talibanes.

Dos colegialas afganas estudian en su casa en Kandahar el 20 de marzo de 2022. Javed Tanveer / AFP

Como la guerra en Ucrania ha convertido a la mayoría de los medios en vampiros, los talibanes parecen haber tenido la oportunidad de tomar una decisión en contra de las promesas que hicieron hace unos meses: El Ministerio de Educación afgano anunció abruptamente el miércoles 23 de marzo que las escuelas secundarias para niñas estarían cerradas. « Hasta nuevo aviso «. Disculpa: Hay que esperar a que se descubran las medidas «Compatible» Con la ley islámica.

La decisión fue una sorpresa para todos, aunque la hostilidad de los talibanes hacia la educación de las adolescentes aparentemente no sorprendió. Este último, sin embargo, declaró que el número de escuelas para niñas de Afganistán era igual a 6Y, Reabrirá el miércoles. Un portavoz del ministerio llegó a transmitir un video de bienvenida al entorno escolar el martes. «Todos los estudiantes».

Horas después de que comenzaran las clases, los maestros tuvieron que avisar a sus alumnos que las instituciones estaban cerrando y que la reapertura sería de corta duración, ya que se les pidió que regresaran a casa.

Camaradas en lágrimas

Fargunda, de 13 años, que vive en el oeste de Kabul, estaba tan emocionada de regresar a la escuela que no pudo dormir el día antes de que abrieran las clases. Había comprado cuadernos nuevos y todos los libros de texto para el nuevo año escolar. Cuando llegó a la escuela el miércoles por la mañana y vio a sus compañeros llorando, entendió la decisión de los talibanes. Ella también se echó a llorar de inmediato. “Fuimos a la sala de profesores, pero nos dijeron que nos fuéramos a casaDice por teléfono desde Kabul. Quiero estudiar, quiero ser político, quiero ser diputado. ⁇

Su padre, Mohammed, ex empleado del Ministerio de Educación bajo el régimen del ex presidente Ashraf Ghani, quien fue derrocado por los talibanes, está considerando abandonar el país. «Antes de la caída de Kabul, fui a Europa y Estados Unidos por trabajo. Nunca se me pasó por la cabeza la idea de quedarme en estos países, tenía fe en Afganistán y quería ser útil a mi país.El explica. Pero hoy nada es más importante para mí que mi hija continúe con sus estudios. ⁇

Los nuevos maestros de Kabul, que capturaron la capital en agosto de 2021, dijeron que las escuelas secundarias para niñas reabrirían después de una recuperación total. «Seguridad» En las calles. Luego prometieron que las alumnas regresarían a las aulas en marzo.

