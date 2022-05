Emocionante despedida: Luis Suárez, rodeado de sus hijos, llora lágrimas por su último partido en el estadio del Atlético (vídeo)

El Wanda Metropolitano, local del Atlético de Madrid, vivió el momento más emotivo tras el partido del domingo ante el FC Sevilla (1-1). La afición colconera se despide de la salida del club de Luis Suárez y Héctor Herrera al final de la temporada.

«Al finalizar el partido, no te levantes de tu asiento porque viviremos un momento muy especial«, preguntó el club a sus hinchas que estaban en el campo.

Tras el partido, Suárez y Herrera presentaron sus respetos a una vuelta con su familia y felicitaron al público por última vez por su club, quienes abandonarán el estadio el próximo domingo tras el último partido de la temporada. RealSociedad.

«Me gustaría dar las gracias a todos los aficionados del Atlético uno a uno. El cariño que me mostraste nada más llegar me impresionó y nunca lo olvidaré. Gracias desde el fondo de mi corazón. Y mis compañeros también. Intenté devolvértelo en la cancha y me di el 200% por el club que abrió sus puertasdijo Suárez tras el pitido final.

«Aunque la temporada pasada no pude aprovechar la afición, conservaré todo el cariño de la gente de la calle en el día a día. Tengo al Atlético en mi corazón. ¡Awba Atleti!Suárez, junto a su excompañero Antoine Griezmann en el FC Barcelona, ​​se colocó en la vanguardia del ataque contra Herrera.

Durante el partido, la afición desplegó una pancarta que decía «Gracias Lucho por hacernos campeones».

Suárez fue reemplazado por Matthias Cunha en el minuto 65 y el banco lloró lágrimas. Herrera, ingresó en el puesto 78 en lugar de Rodrigo de Paul.

«Luis Suárez es un jugador increíble y un gran hombre. Se merece todo lo que le pasa en este club y siempre tiene un lugar especial aquí. En el museo, en el suelo, en cualquier lugar. Louis Suárez obtendrá el lugar preferente. Tendremos buenos recuerdos de él. Fue un jugador increíble, uno de los que nos ayudaron a ganar LaLiga (2020-2021, Nota del editor)«, Antes de dar el pistoletazo de salida en un canal de televisión español, felicitó al presidente del Atlético, Enrique Cerezo.