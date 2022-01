El Volkswagen ID Buzz se sorprende de antemano en Noruega

Una vez más en la fase de desarrollo, el Volkswagen ID Buzz se repitió para un Youtuber lors d’une pause recharge.

El Volkswagen ID Buzz Concept es un estreno de estudio de estilo en un nuevo capítulo en la historia de la marca alemana. Présenté en 2017, il remettait au goût du jour le nostálgico Volkswagen Combi pour mieux annoncer l’arrivée de la gamme ID. En attendant son arrivée sur les route, un Youtubeur se penche sur desarrollo de un prototipo.

C’est le spécialiste de la mobilité électrique en Norvège Bjorn Nyland qui a eu l’occasion de croiser cet exemplaire sur une station de recharge. Una ocasión única para lui d’appréhender en detalle le prochain van électrique de Volkswagen.

¿Una batería de 100 kWh para el Volkswagen ID Buzz?

Pas vraiment camouflé derrière des bandes davantage decorativeatives, el Volkswagen ID Buzz ne cache plus ses lignes. Assez similaraire au Multivan avec sa silhouette cubique, il s’en distingue toutefois avec a poste de conduite encore plus avancé, réduisant ainsi le porte-à-faux avant à sa plus simple expression.

Sous le châssis se cache the batterie, qui pourrait atteindre une capacité de 100 kWh. De quoi permettre à l’utilitaire d’afficher une autonomie particulièrement confortable. Mais il faudrapatienter encore un peu pour connaître les données définitives. Tout comme la puissance totale développée, encore à la discrétion du constructeur. En tout état de cause, elle n’aura sans doute pas de mal à passer au sol au consider des pneus de 265/45 R20 à l’arrière et de 255/45 R20 à l’avant !