El tercer puesto fue para Aston Martin “un paso demasiado”

Equipo Aston Martin F1 La primera parte de la temporada lució por debajo de sus expectativas. McLaren fue derrotado al margen en la lucha por el tercer lugar en 2020, cuando competía en nombre de los puntos de carrera, el equipo británico esperaba dominar el grupo en la mitad de la clasificación de este año. Justo antes del quinto Gran Premio de la temporada en Mónaco, Aston Martin terminó séptimo en el campeonato con cinco pequeños puntos, todos los cuales fueron anotados por Lance Strol, lejos de las 65 unidades de McLaren, tercero detrás de los intocables Mercedes y Red Bull.

Aunque los asientos individuales se desactivaron este invierno, el cambio de alineación estuvo sujeto a cambios impuestos en la parte inferior plana del Aston Martin, lo que es desfavorable para los autos con delanteros menos esbeltos, según Otmer Safnaur. El equipo espera que el jefe regrese, pero no cree que pueda jugar en la etapa del campeonato.

“Desafortunadamente, creo que el tercer lugar sería un paso demasiado lejos. Nos gustaría pelear en el medio de la tabla para ver hasta dónde podemos llegar”., Explica Safnaur. “Pero sí, queremos estar en la primera mitad a finales de este año”.

Lea también:

La temporada 2021 para el equipo de Silverstone aún no se ha actualizado, y el propietario Lawrence Stroll no ha ocultado su ambición de hacer que el nombre de Aston Martin brille al más alto nivel. Sfafnaer admite una decepción, pero asegura que los resultados por debajo de las expectativas no crearon una situación tensa: “Ninguno de nosotros está contento con la situación actual. Necesitamos ser realistas sobre lo que es posible con un auto congelado, un portaequipajes. [inclinaison vers l’avant, ndlr] Frozen y los términos cambiarán significativamente en 2022.

“Entonces, tenemos que ser realistas para comprender nuestra situación y hacer lo que podamos con el auto y las herramientas. Por supuesto, siempre habrá presión cuando no estemos al nivel que creíamos posible. Pero como dije, tenemos un Plan 2022 para ser realistas y hacer lo que podamos sin comprometernos “.

Es con esto en mente que Aston Martin ha realizado algunos cambios este fin de semana con el objetivo de mejorar el rendimiento aerodinámico del monoplaza: “No es específico de Mónaco, está en el coche”., Dice Safnaur. “Estos son solo algunos cambios en el fondo plano, que ayudarán a que las curvas sean un poco menos a bajas velocidades, por lo que queríamos convertirlas en esta ronda”.

Lea también:

Entonces Aston Martin no abandonó la idea de seguir adelante este año y respondió a la pregunta formulada. Motorsport.com, Safnaur asegura que los coches ecológicos no están en mal estado “Realmente no” Antes de revisar sus planes para utilizar cambios regulatorios significativos y transferir sus recursos al Plan 2022.

“Teníamos un calendario que no se desviaba, pero fue un calendario establecido el año pasado que predice en qué temporada vamos a construir el auto este año.

Entrevista a Luke Smith