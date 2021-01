El Telegram tiene 533 millones de números de teléfono a la venta

Un pirata informático pudo recuperar 533 millones de números de teléfono vinculados a cuentas de Facebook. El hombre puso a la venta su interesante base de datos en Telegram.

Esta información proviene del analista de seguridad cibernética Alone Kali, que se extiende hasta el 14 de enero. En una publicación en Twitter y anunciada por el sitio de la placa base, la persona revela lo que acaba de descubrir. Bot Telegram, que comercializa casi 533 millones de números de teléfono Vinculado a cuentas de Facebook. A razón de $ 20 por crédito (Si no compra varios a la vez, solo costará $ 5,000 por cada 10,000 créditos), por lo que este bot pudo encontrar el número de teléfono asociado con una cuenta en particular, o viceversa. Alone Call, por otro lado, dice que las fugas de datos, especialmente en Facebook, son muy raras si la transacción se ofrece en la plataforma Telegram, que está muy extendida en la web oscura.

A principios de 2020, se aprovechó una vulnerabilidad que podía ver el número de teléfono vinculado a cada cuenta de Facebook, creando una base de datos de 533 millones de información de usuarios en todos los países. Se informó fuertemente que hoy la base de datos se ha vuelto muy preocupante 1/2 pic.twitter.com/ryQ5HuF1Cm – Llamada sola (infracción) (nderUnderTheBreach) 14 de enero de 2021

Una brecha de seguridad al comienzo del robo.

Sorprendentemente, existe una falla de seguridad importante y antigua en el origen de este robo: la plataforma de Mark Zuckerberg. Revisado en agosto de 2019, este último era en ese momento, Se filtraron casi 690 millones de números de teléfono Principalmente vinculado a cuentas de Facebook con sede en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Australia. Entonces, la información que vende el bot es relativamente antigua, pero esto es complicado, especialmente porque la mayoría de los usuarios han estado conversando con su número de teléfono durante años. Aparte de los graves problemas de privacidad y privacidad, este bot puede resultar muy peligroso si algunos piratas informáticos deciden empezar Campañas masivas de phishing, Para recuperar Otra información muy importante.