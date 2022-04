El Ryzen 7000 ‘Raphael’ se centra en el overclocking de la memoria

AMD entregará en unos meses Procesadores Raison 7000 «Rafael», Bajo el marco de la CPU Zen 4, que admite memoria DDR5. En el seminario web reciente Conoce a los expertosJosé Tao, El gerente que maneja la memoria Dentro de la empresa, la atención se centrará en el overclocking de la memoria, dijo.

Aquí está su Acerca de (Hablado en aproximadamente el minuto 35): “Nuestro primer sitio de juegos DDR5 será el sitio de Raphael. Una gran cosa acerca de Raphael es que en realidad vamos a intentar impulsar el overclocking. No puedo decir más en este momento, pero con esta especificación de overclocking puedes alcanzar la velocidad que pensabas que era imposible. ⁇

Joseph Tao no lo nombra explícitamente, pero sí se refiere a la tecnología de perfiles de overclocking predefinidos conocida como RAMP. Perfil de memoria acelerada de Ryzen ; El paralelo de AMD al XMP 3.0 de Intel Había software HWiNFO AMD recibió soporte preliminar de RAMP a principios de este año.

¿El sistema operativo AM5 está exclusivamente en DDR5?

Tenga en cuenta que los procesadores Escritorio El Ryzen 7000 Rapahel será la segunda serie importante de chips AMD compatible con la memoria DDR5. Él Móviles Ryzen 6000, con nombre en código Rembrandt, Admite memoria DDR5-5200 y LPDDR5-6400. Del lado de la competencia, los procesadores AlderLake admiten oficialmente la memoria DDR5-4800.

Joseph Tao se cuida de no presentar valores para el Ryzen 7000 Raphael; Por lo tanto, no sabemos qué velocidad admitirán oficialmente las CPU de AMD. Sin embargo, parece seguro que AM5 Socket será una plataforma limitada con soporte DDR5. Es decir, a diferencia del socket LGA1700 de Intel, no deberíamos tener una combinación de placas base DDR4/DDR5.