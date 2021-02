El “Rey de Río” Eduardo Pace lamenta su carnaval

El 12 de febrero, en el Sambotrom de Río de Janeiro, el “Rey Momo” recibe las llaves de la ciudad de Eduardo Pace de manos de Dijeperson Mendes da Silva BRUNA PRADO / AP

14 de febrero de 2021, 21:30 h. De repente, un Tamborileo El demonio sacude el Sambotrome, la avenida del desfile. Bailarines con miles de plumas montados en carrozas de diez metros de altura bailan al ritmo, para el deleite de los 10 millones de espectadores en las gradas y en las calles. Que comience el Carnaval de Río, la mayor celebración de la humanidad.

Al menos eso es lo que debería haber pasado. Pero ahora, Covit-19 está ahí: más de 17.000 en Río, 230.000 en Brasil. La edición 2021 del Carnaval, que se pospuso por primera vez, finalmente ha sido cancelada. Nunca antes en la historia de la “ciudad maravillosa”. “Decisión muy triste, me duele, me golpea en el corazón … pero la decisión inevitable. No hay alternativa”, El alcalde Eduardo Pace suspiró.

Este 14 de febrero debe haber sido un gran día para él. Una ceremonia de coronación para el “rey de Río” de 51 años, una figura destacada y controvertida de la política brasileña, que ya fue alcalde entre 2009 y 2016 durante los Juegos Olímpicos, fue reelegido en noviembre de 2020 y ganó una silla con más del 64% de los votos – en enero Inaugurado el mes.

“¡Soy alcalde de un festival! “Empieza directo al concejal, que ha estado loco por el festival desde su juventud, se mete en sus modernas oficinas, se encuentra – la suerte mejora las cosas – cerca de Sambotrom. Invariablemente se empuja a marchar entre las carrozas, con miembros de la escuela de samba con la que crece, la famosa portella, bandera azul y blanca.

“Tuda” es un karaoke al final de las chanclas Havianas. En una ciudad que se ha vuelto muy provinciana a lo largo de los años, el alcalde no se preocupa por la elegancia. El Joker, el comediante Eduardo Pace habla en voz alta, gime en voz alta, golpea al campo con bermudas y sombrero de Panamá, sin dudar en cantar, en ocasiones, melodías de samba, cerveza en mano. “Duda”, aparentemente, Inicialmente visto como un buen tipo.

Pero es, sobre todo, una persona trabajadora. El perfeccionista, el hombre hiperactivo, a veces enojado, lleva la cara de quien nunca va a la playa. Sus días comienzan a las 5 de la mañana y terminan tarde en la noche, al ritmo de un horario agitado, dejando poco espacio para la vida familiar. “En los álbumes de vacaciones de mis hijos [deux ados], Casi ninguna de mis fotos ”, Revisó en 2016 பியாவி.

