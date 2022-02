El primer ministro británico fue Boris Johnson, Londres, el 31 de enero de 2022. HENRY NICHOLLS / REUTERS

Los Britanniques utilizan la última “montaña rusa” – los montagnes russes – para registrar sus propios movimientos o una impresión exitosa de éxito. Celandi 31 Janvier a vté un vrai «montaña rusa» para Boris Johnson. Por otro lado, el símbolo del primer ministro es el tipo de dafaires de safari: depuis l’essex où a visit to a chantier naval, promovido una nueva ley post-Brexit para débarrasser l’hritage ligsirif communicator. Vladimir Poutine es el jugador fonético más popular del mundo en la actualidad, con una moda en Ucrania para las noticias en vivo.

El informe de asistencia más alto en Internet es Sue Gray sobre múltiples organizaciones de lucha contra el estado de confinamiento pendiente de Downing Street certificado inminente, pero después de la intervención sorpresa de la policía du Grand Londres (Met), qui ex jévier qu ‘ elle expur ses conclusiones de su detalles para cualquier propósito comprometer ses propress, el símbolo único del peligro secreto del caballo. ¿Cuál, en su caso, los conservacionistas (¿cuál es el destino de nuestro destino?

Pero ventilar un recorrido brusco en dabut daprès-midi. Malgrés se impone contraintes a Scotland Yard, Sue Gray y vive conclusiones por más citas. Contrairement aux dnédications rpéties du premier minister, il ya bien eu des reuniones propio Downing Street et en los Ministerios (Myo Gray évite le terme de fiestas, laissé à l’apréciation de la police). Aproveche sus propias diez entradas tituladas mayo de 2020 y abril de 2021, no douze font l’objet dine inquete police, a numisro deux du Cabinet Office (l’administration travillant pour le Government), informe a son intigrité et son coraje. El Met Inquest nota sobre un ranuion sobre esta mentira el 13 de noviembre de 2020, en el papel de Boris Johnson y sa femme Carrie Johnson.

liras aussi Article rservé à nos abonnés Sue Gray, en l’inquisitrice »qui fait trembler Boris Johnson

«Manquemientos de tumbas

Certains de ces évinements Gra Representante tumbas maneuments aux normas auxquels dovent ceux qui travaillent au cur du gobernan mais aussi normas auxquels totu la población británica tait censée adherer à l’poque Precisa Sue Gray. L Il ya eu des erreurs de Leadership et de Jugement à diffrents endroits de Downing Street et du Cabinet Office », ajoute Myo Grey, qui dnonce une «Consunción excesiva de dalcool en los couloirs de lixecutif britannique y rclame which ces dysfonctionnements soient corrigs «Inmediación, sans asistir a los finquets de la policía.

Su descanso es del 62,34% en este artículo. El sitio tiene reserva aux abonnés.