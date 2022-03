El príncipe William y la encantadora Catherine Middleton en una recepción de despedida en las ruinas de un templo maya en Belice

La estancia del Príncipe William y su esposa en Belice está llegando a su fin. Después de tres días en el reino de Su Majestad, el hijo de un Príncipe de Gales se prepara para unirse a Jamaica. La estadía del Duque y la Duquesa de Cambridge en Belice terminó con una recepción ofrecida por el Gobernador General en el Templo Maya.

Recepción ofrecida por el Gobernador General de Belice en la víspera de la Celebración Platino de la Reina Isabel II.

Al llegar a Belice el sábado, el príncipe Guillermo y la duquesa Catalina pasaron tres días explorando el mar Caribe, el sur de México y el este de Guatemala. Este lunes, último día de la visita, el duque de Cambridge y la duquesa dedicaron su tiempo a motivos medioambientales.

William y Catherine visitaron el lunes la Unidad de Apoyo a la Capacitación del Ejército Británico (BATSUB), que brinda capacitación en ambientes tropicales a las tropas británicas con socios internacionales. Durante esta visita, la pareja también aprendió el uno del otro. Los fundamentos de la supervivencia en la selva después de escalar el templo maya más alto de Belice, Karakol.

Por la noche, el Príncipe William y Kate Middleton fueron invitados a una recepción ofrecida por la Gobernadora General de Belice, Froyla Tsalam. Los gobernadores generales son los representantes físicos de la soberanía británica sobre los países de la Commonwealth encabezados por la reina Isabel II. La recepción se organizó para agradecer a la pareja su visita y celebrar el Queen’s Platinum.

El duque de Cambridge y la duquesa escuchan el discurso del primer ministro Johnny Biseno al pie del Templo Maya en el sitio de Kahl Beach (Foto: Jane Barlow / PA Wire / Abacapress)

La duquesa de Cambridge brilla en las ruinas del sitio maya Cahal Pech

La recepción se llevó a cabo en el Centro Arqueológico Cahal Pech en San Ignacio. Kahal Bech es, según las excavaciones arqueológicas, el sitio más antiguo del país. El templo en ruinas es uno de los restos mayas más importantes de Belice. Se estima que alrededor de -1200 o -1000 personas ya vivían en este sitio.

La duquesa de Cambridge usa un vestido brillante en una recepción de despedida en Belice el 21 de marzo de 2022 (Foto: Jane Barlow / PA Wire / Abacapress)

La duquesa de Cambridge lució un vestido rosa brillante de The Vampires Wife. Este es un modelo de cama ligera, Vendido por unos 2000 euros. The Vampire’s Wife es una marca de ropa confeccionada lanzada en 2014 por la ex modelo Suzie Cave. Catherine Middleton ha estado luciendo esta marca de ropa en visitas anteriores. Para honrar a Belice, usó un bolso de mano bordado con figuras mayas.

El Príncipe William también subió al escenario después de un discurso del Primer Ministro de Belice, Johnny Brischeno. Los funcionarios del Príncipe William agradecieron a la gente por su bienvenida y por todas estas reuniones enriquecedoras. El Lord de Cambridge también se pronunció sobre la situación en Ucrania y agradeció a Belice «Condenó la invasión y defendió los principios del derecho internacional, la paz y la seguridad».

El príncipe William reveló que sus hijos, especialmente el príncipe George, siguen muy de cerca todos sus viajes al extranjero. Antes de cada viaje, usan un mapa para explicarles a dónde van. Ahora George sabe mucho sobre Belice. El Príncipe William concluye su discurso citando un discurso pronunciado por su abuela Isabel II durante su viaje de 1994 a Belice. “La democracia debe ser protegida”.

Reino de Belice El país más grande de América Central y gobernado por la reina Isabel II del Caribe (Imagen: Royal Histories)

El Reino de Belice es la Comunidad de Estados Independientes más grande de América Latina y el Caribe. Reina Isabel II de Belice. Isabel II es Reina de Jamaica y Reina de las Bahamas.