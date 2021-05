El príncipe Alberto “enojado” después de la atrevida broma de Libero-Lyon sobre Grace Kelly

Poco después de la victoria del Olympic Leonis en el césped del AS Monaco el domingo por la noche, Libero Leon, un medio de comunicación especializado en noticias del Ron Club, “OL no está apretado en el giro“En una introducción posterior, se puede leer específicamente:”A diferencia de Grace Kelly, OL no perdió su turno en MónacoEl proyecto es una referencia al accidente automovilístico que mató a la princesa el 14 de septiembre de 1982.

Este toque de humor negro no agradó al hijo de Grace Kelly, HSH Prince Albert, porque, tras la publicación del artículo, el palacio emitió un comunicado de prensa. “Es lamentable que un drama humano, sea el que sea, haya afectado a la familia del príncipe en este asunto en comparación con un evento deportivo.“¿Podemos estudiar allí?”En nombre de su familia, el príncipe Alberto II condena tales comentarios“, Continuó el gobernante de la roca.

La publicación describió los sentimientos compartidos por muchos cercanos al palacio, como Stephen Valerie, presidente del Consejo Nacional “.Calumnia“Por un Pío. Hugo Helin, editor en jefe de Libero, respondió al artículo en su cuenta de Twitter. Primero llamó “Charlie Spirit” retwitteando Foto del gobierno monegasco Homenaje a periodistas desaparecidos. Posteriormente volvió a bromear advirtiendo a sus seguidores sobre la dudosa comedia que se avecinaba: “q¿Es el sombrero la diferencia entre Ronaldo y Lady Dick? Ronaldo es aceleración, pequeño puente, gol. Lady D es el acelerador, el gran puente, el poste“.

El asunto provocó muchas reacciones entre los internautas de Lyon, que a menudo defendían al famoso guerrero puro. Hugo Helin escuchó su silencio alto y sus seguidores y les pidió que dejaran de mencionar sobre él.Su país es diferente a una granada y su jefe de estado es un perforador de bellotas“.