El primer tráiler de la película con Emma Stone

Disney nos sumergirá en el mundo de Cruella de Enfer. Unos meses antes de su estreno, la película de Craig Gillespie presenta el primer tráiler, que es esencialmente una locura. Primero vemos a Emma Stone como el personaje principal y a Emma Thompson como el nieto.

Después de dedicar dos películas a Maléfica, Disney Un oponente será extraído una vez más de su conjunto animado para honrar a Ka. La elección de la compañía recayó en Cruella, la asesina ptolemaica de la caricatura de 1961. Esta no es la primera vez que está en el centro de una película. Es cierto que Glenn Klose ya protagonizó la película de 1997 de Stephen Heroke. Esta vez, Disney reclutó Emma Stone para el papel principal. Ganador del Oscar por su actuación en La La land, 7th Art Responde otra dimensión: Emma Thompson. También veremos a Paul Walter Hauser en el proyecto de ley recientemente. Joya de Le Cos Richard Por Clint Eastwood y Joel Fry Ayer. Detrás de la cámara, Disney también ha hecho un fuerte reclutamiento Craig Gillespie (Buen tiempo) Quién se desempeñará como director. Finalmente, en el guión, Tony McNamara (Favoritos), Steve Sisys (Regla humorística), Kelly Marcel (Veneno) Y Jess Butterworth (Hombre 66).

Una inmersión en el origen del mal

Me gusta Masculino, Este nuevo largometraje nos sumergirá Cruella de Enfer en su juventud. La aventura es loca, brutal, por lo que promete ser la imagen del personaje. Por el lado de la trama, el tráiler aún no revela mucho y tendremos que esperar para encontrar el resumen oficial todavía. En YouTube, Disney ya ha anunciado que pronto se lanzará el nuevo tráiler. Mientras tanto, puedes volver a ver o ver diferentes imágenes de Saga. Disney +, Vuelve al baño. Que no, Nos vemos el 26 de mayo Encontramos a Emma Stone en los cines franceses “Terrible diablo”.

