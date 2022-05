El primer corazón de cerdo transmitido a humanos portaba el virus

Salud – Fue admirado en todo el mundo. El 7 de enero de 2022, los cirujanos tuvieron éxito Trasplante de corazón a un paciente humano DesdeUn cerdo Genéticamente modificado. Sin embargo, la alegría duró poco. Escuela de Medicina Anunciado por la Universidad de Maryland La muerte de David Bennett dos meses despuésMartes 8 de marzo.

Hasta el momento no se ha determinado la causa de su muerte. Con base en un nuevo informe (que aún no se ha hecho oficial), The Estudio técnico del MIT Ahora que se ha encontrado una posible respuesta.

¿Un virus porcino en apariencia?

“Empezamos a entender por qué murió”, explica. Revisión del MIT Bartley Griffith, cirujano de trasplantes de la Facultad de medicina de la Universidad de Maryland, realizó el trasplante. De hecho, el Sr. Bennett habría sido el corazón del Porsche Una infección viral Porcino, también conocido como citomegalovirus, Infección prevenible La cirugía alternativa puede tener consecuencias devastadoras.

es citomegalovirus Un virus Órgano para todos los cerdos (viene del interior, nota del autor). Sin embargo, estudios previos no han encontrado que el virus se transmita a humanos o no humanos, dijeron los investigadores. Sin embargo, según el Dr. Griffith, el virus «puede o no ser el actor que comenzó todo».