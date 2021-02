El presidente Debn, que lleva un mes en Berlín, agradeció a su oponente alemán

El presidente argelino Abdelmatzi Deboun en Argelia, enero de 2020. RYAD KRAMDI / AFP

El presidente argelino, Abdelmezzi Deboun, quien lleva un mes hospitalizado en Berlín, llamó a su oponente alemán, Frank-Walter Steinmeier, el jueves 11 de febrero y le agradeció la atención médica que estaba recibiendo en Alemania, según un comunicado de la Presidencia argelina. Srs. Esta es la primera conversación telefónica de Debbie con el presidente tunecino Gosseid desde el 27 de enero.

El breve informe no proporcionó ninguna información sobre la salud del presidente del estado ni la fecha de su regreso a Argel. No hay fotos recientes con texto. “Sr. Abdelmadjit Deboun, Presidente de la República, (…) Me gustaría agradecer a Frank-Walter Steinmeier, presidente de la República Federal de Alemania, por la atención médica que ha recibido desde su llegada a Alemania ”., Como se señala.

Lee esto tambien Argelia: el presidente Abdelmadzit Deboun regresa a Alemania para recibir tratamiento

Ambos líderes revisados “Oportunidades de cooperación” Entre sus países, agregó el informe. Según los periódicos electrónicos, incluida la edición diaria en línea del idioma árabe Al FadjrAdemás de los rumores que circulan en las redes sociales, el Sr. Debown debe regresar a Argelia este viernes.

El presidente argelino, de 75 años, que había apoyado a Alemania durante dos meses después de firmar el acuerdo con el Govit-19 en Argel, tuvo que regresar a Berlín para ser operado el 10 de enero. “Cuestiones Con el pie derecho. La naturaleza de estos “Cuestiones Nunca mencionado.

Segundo aniversario de Hirak

Srs. La larga estancia de DeBavon en el extranjero, tres meses a partir del 28 de octubre, no dejó de plantear preocupaciones sobre las vacantes de poder mientras Argelia enfrenta una crisis sanitaria, política y socioeconómica.

“¡Despierta! El presidente Abdelmadjit Deboun no ha aparecido en un mes. Desde mediados de octubre, solo ha pasado una docena de días en Argelia., El periodista y analista de Twitter llama Abbott Sharif. Este último se refiere a la cuarta entrega de la disculpa Budeflika, el expresidente que fue derrocado en 2013, cuando fue golpeado por un derrame cerebral y se volvió indefenso y abusivo.

Lea también la entrevista: “Ha habido un aumento de la represión desde que Abdelmatjit Deboun está en el poder”

Srs. La ausencia de Debown se produce en el contexto de las tensiones del régimen que marcan el segundo aniversario (22 de febrero de 2019) del levantamiento popular de las actitudes de Hirak.

Entre los temas prioritarios que le esperan al presidente argelino está encontrar una reorganización ministerial y el desarrollo de una nueva ley electoral para fin de año, considerando las próximas elecciones locales y legislativas del próximo año.

Nombrado por el presidente Emmanuel Macron y publicado el 20 de enero de 1954, el historiador francés Benjamin Stora informa sobre el colonialismo y la guerra en Argelia. “Para reparar ambas orillas del Mediterráneo”.