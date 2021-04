El Partido Republicano está en manos de Donald Trump

El ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en el mitin conservador anual el 28 de febrero de 2021 en Orlando, Florida. John Rocks / Abby

La brújula republicana ahora se dirige al sur, a Florida, el estado donde se instaló Donald Trump. Después de la manifestación anual de los conservadores en Orlando en febrero, se programaron tres conferencias más para el fin de semana en Palm Beach, el sábado 10 de abril y el domingo 11 de abril, incluidos dos de los activos del ex presidente. Esta capacidad de la gravedad subraya un peso continuo, que no deja de tener fricción.

Donald Trump, decidido a liderar el Grand Old Party, inició un enfrentamiento con el comité de finanzas republicano, deteniendo así el uso de su imagen y reputación. Recauda fondos. A la reunión anual de donantes republicanos asistieron familiares del expresidente, incluido su ex, en una conferencia celebrada en Mar-e-Lago, un hotel de lujo en un balneario. Jefe de estado mayor (Secretario General) En la Casa Blanca, Marcar prados, O su ex asesor político Stephen Miller.

Influir en las elecciones parciales

Inspirado por los millones de dólares recaudados durante la contienda de las elecciones presidenciales, el ex empresario está ansioso por obtener algo de control sobre las finanzas de su partido. Quiere usar su influencia en la plataforma republicana seleccionando a sus propios candidatos para la próxima temporada de primarias antes de las elecciones de mitad de período en noviembre de 2022. Explicó esto ofreciendo su apoyo para las próximas elecciones al Senado en Alabama, un miembro de la Cámara de Representantes liderando la carrera en estos resultados.

Las existencias son altas. Aunque demócratas y republicanos recibieron cada uno cincuenta votos en el Senado, cinco senadores conservadores ya han indicado que no quieren postularse nuevamente, incluidos tres que han mostrado su distancia con el expresidente. Donald Trump espera ser reemplazado por juramentos, lo que facilitará aún más la búsqueda de una mayoría bipartidista en la cámara alta.

Porque, más de dos meses después de su salida de la Casa Blanca, el expresidente sigue en una línea seria. Así lo confirman sus comunicados de prensa similares que perdieron definitivamente el estilo de ataque que creó en su cuenta de Twitter en enero. Donald Trump nunca ha admitido la derrota y sigue manteniendo la teoría de la conspiración de que el fraude masivo lo ha perdido por segunda vez.

