El paquete de estímulo 9 1.9 billones de Joe Biden aprobado por el Congreso

Su monto te marea: Joe Biden agradece el apoyo único de los demócratas para controlar la Cámara de Representantes por $ 1,900 billones (1, 1,595 billones de euros) equivalentes al PIB de Italia para 2020 y dándole una importante victoria cincuenta días después de llegar a la Blanca. Casa.

Según los economistas, y tiene un impacto significativo en la vida de millones de estadounidenses. “Obtendremos”, Biden prometió a un personal de pequeñas empresas en Washington el martes. Se espera que el presidente anuncie su gama más amplia “Programa de recuperación estadounidense”. “Un plan bien estructurado para un rápido progreso en el Congreso para brindar la asistencia absolutamente necesaria en la lucha contra el Gobierno del 19 y para impulsar nuestra economía”., Su líder de personal, Ron Klein, tuiteó el miércoles, dando la bienvenida a una nueva encuesta que muestra la enorme popularidad de las actividades.

Los republicanos se oponen con vehemencia a esto y condenan las acciones “Izquierda extrema”, A fuentes “Montaña de la deuda” Esto va más allá de la lucha contra la crisis del Gobierno del 19. El líder de la minoría republicana de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, llamó al paquete de activación el miércoles “Larga lista de prioridades de izquierda” No respondió a la epidemia poco antes de su aprobación en el Congreso. “Que quede claro, esto no es un rescate. Esta es una larga lista de prioridades de izquierda que son anteriores y no satisfacen las necesidades de los estadounidenses”., Presentó al Partido Republicano en el hemisferio y solo lo confirmó “9% de 1,900 billones” Eran del proyecto “Vinculado a la lucha contra el Gobierno 19”.

El plan Biden dio un paso decisivo con una votación práctica en la Cámara el martes por la noche: 219 demócratas aprobaron las reglas para crear la votación final, mientras que 209 republicanos y un demócrata las rechazaron. “Esta es una ley histórica significativa que conducirá a un cambio profundo y permitirá un mayor avance en la lucha contra el virus y en respuesta a nuestra crisis económica”., Dijo Nancy Pelosi, presidenta demócrata de la Cámara.

Con una escasa mayoría, los demócratas solo pueden comprar un puñado de deficiencias el miércoles. Los cambios en el Senado bajo la presión de los moderados podrían generar temores de un levantamiento progresivo. Pero el fuerte apoyo del senador independiente Bernie Sanders al texto de negociación, en particular, disipó estos temores. “Finalmente, nuestro gobierno responde al dolor de los trabajadores”., Dio la bienvenida al ex candidato presidencial en Twitter el martes por la noche.

Se esperan más de 7 millones de nuevos puestos de trabajo

Recordando el ejemplo de la Gran Depresión de 2008, el Sr. Biden era la mano derecha de Barack Obama cuando implementó el plan de recuperación de la economía estadounidense en 2009. Biden promete verse bien esta vez, asegurándose de evitar el renacimiento.

La epidemia de Govt-19 ha matado a más de 500.000 personas en los Estados Unidos y la economía más grande del mundo se contrajo un 3,5% el año pasado, el peor año desde la Segunda Guerra Mundial. Según los expertos, la “Programa de recuperación estadounidense” Incrementar el crecimiento. Según la Casa Blanca, esta ley “Histórico” Creará más de 7 millones de nuevos puestos de trabajo este año, lo que hará que la salud sea más asequible y, al mismo tiempo, salvará vidas con la ayuda de inmunizaciones comunes. También afirma reducir a la mitad la pobreza infantil.

Millones de estadounidenses recibirán hasta 4,400 (17,174) cheques de asistencia directa para individuos y dependientes por un total de $ 400 mil millones. El régimen también extiende las prestaciones excepcionales por desempleo hasta septiembre, que expira el 14 de marzo. Señor. Biden prometió actuar antes de esa fecha límite; Después de las sesiones maratonianas en el Congreso, ganó, marcado por giros y vueltas.

Se gastan $ 15 mil millones en inmunización, $ 50 mil millones en pruebas y seguimiento, y $ 10 mil millones en producción de vacunas. El plan asigna $ 126 mil millones para reabrir escuelas, desde el jardín de infantes hasta la escuela secundaria, a pesar de la epidemia, y en apoyo de 350 mil millones de estados y comunidades locales.

Pero otros economistas advierten del riesgo de inflación. Este plan integral es el tercer plan aprobado por el Congreso de los Estados Unidos desde que comenzó el brote hace un año. Primero, el Titanic, valorado en $ 2,200 mil millones (1, 1,846 mil millones), fue aprobado por republicanos y demócratas y anunciado en marzo de 2020 por Donald Trump.

